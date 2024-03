March Madness 2024 : les joueurs et équipes à suivre – feat. Loan Rayer

La March Madness et son Tournoi NCAA débutent cette semaine. Vous avez été nombreux à nous demander d'en parler, que ce soit chez les garçons comme chez les filles et on vous propose donc une preview en deux volets. Le premier aujourd'hui, sur le tournoi masculin, avec Loan Rayer, experte du basket universitaire américain, le second demain, pour parler du tournoi féminin.

