Les résultats de la nuit en NBA

Nuggets @ Knicks : 113-99

Bulls @ Nets : 111-107

Heat @ Bucks : 102-124

Grizzlies @ Mavs : 97-90

Spurs @ Warriors : 112-107

Celtics @ Blazers : 145-117

Clippers @ Kings : 99-104

- Une fois de plus depuis le début de la saison, les Bulls ont montré qu'il fallait les prendre très au sérieux. Chicago est sorti vainqueur de l'affiche de la nuit en allant s'imposer à Brooklyn. Les joueurs de Billy Donovan ont fait un match de trainards et comptaient encore 10 points de retard à la moitié du 3e quart-temps.

C'est là que les cadres du groupe ont pris la main. Zach LaVine (31 pts) et DeMar DeRozan (29 pts), avec l'aide de Nikola Vucevic et du rookie Ayo Dosunmu (11 pts tous les deux) ont pris le dessus malgré le double-double de Kevin Durant (28 pts, 10 rbds, 4 pds). KD a été un peu lâché par James Harden en termes d'adresse (5/21) et les Nets ont manqué de jus et de solutions en fin de partie.

Zach LaVine and DeMar DeRozan combine for 60 PTS in the @chicagobulls win!@ZachLaVine 31 PTS, 8 REB, 6 AST@DeMar_DeRozan 29 PTS, 6 REB pic.twitter.com/gK7Kl2KqcC — NBA (@NBA) December 5, 2021

DeRozan continue d'être d'une magnifique fiabilité et son leadership est l'une des raisons pour lesquelles les Bulls sont maintenant au coude à coude avec Brooklyn pour le trône de l'Est.

- Après un démarrage catastrophique, les Spurs sont chauds comme la braise et se sont payés le luxe d'aller taper les Warriors à San Francisco. Peut-être un peu émoussés par leur clash avec les Suns, les Californiens sont tombés sur une équipe de San Antonio en pleine confiance après laquelle ils ont passé leur temps à courir cette nuit.

Golden State a compté jusqu'à 22 points de retard avant de revenir à coups de banderilles malgré la soirée poussive de Stephen Curry au shoot (27 points à 7/28 dont 5/17 à 3 points). Malgré leur joli comeback, les Dubs ont manqué de gaz dans le finish, au contraire de Derrick White (25 pts, dont le panier pour passer définitivement en tête à moins de 2 minutes de la fin). Dejounte Murray a lui à nouveau proposé une belle copie (22 pts, 12 rbds).

- Le meilleur tir de Stephen Curry cette nuit a été marqué avant le coup d'envoi...

What planet is this dude from?pic.twitter.com/F0wMTBsCPn — Chris Palmer (@ChrisPalmerNBA) December 5, 2021

- Les Knicks ont encore déjoué au Madison Square Garden, plus du tout une place forte pour eux cette saison... New York a été battu sans appel par Denver, dont on connaît pourtant les difficultés à mettre une équipe sur pied autour de Nikola Jokic en ce moment. Le MVP en titre a tout simplement roulé sur les Knicks avec une masterclass à 32 points et 11 rebonds en seulement 27 minutes. Les Nuggets ont toujours été devant au score pour aller chercher ce qui est seulement leur 3e victoire en 10 matches.

Evan Fournier n'a pas été le plus mauvais joueur new-yorkais cette nuit. Le Français a fini avec 15 points et 5 passes à 6/14. Le retour de RJ Barrett dans le cinq à la place d'Immanuel Quickley n'a pas changé la donne et les Knicks restent sur trois défaites consécutives.

A Denver, on peut noter la belle entrée du sophomore Zeke Nnaji, auteur de 21 points à 7/13 avec 8 rebonds en sortie de banc.

- Ce Milwaukee-Miami aura sans doute plus de saveur s'il est à nouveau au programme pendant les playoffs... Là, les Bucks ont joué sans Giannis Antetokounmpo et le Heat sans Jimmy Butler ni Bam Adebayo. Milwaukee s'est tout simplement baladé et a infligé une correction aux Floridiens, comme pour venger la défaite 137-95 du tout début de saison.

Pat Connaughton (23 pts avec 7 paniers extérieurs), Bobby Portis (19 pts, 16 rbds) et Khris Middleton (22 points, 9 passes) se sont chargés d'assurer une 9e victoire en 10 matches à leur équipe.

- Les Grizzlies continuent d'être dominants de manière assez exceptionnelle depuis la blessure de Ja Morant. Memphis n'a plus été mené au score depuis quatre matches pleins, après sa victoire sur le parquet de Dallas contre des Mavs low cost sans Luka Doncic, ni Kristaps Porzingis et Tim Hardaway Jr...

Desmond Bane a poursuivi sa montée en régime avec un record en carrière (29 points) et l'aide de Tyus Jones (16 pts, 7 pds). C'est la première fois depuis 25 ans qu'une équipe en NBA mène constamment au score sur 4 matches consécutifs, d'après l'Elias Sports Bureau.

Frank Ntilikina a joué 13 minutes en sortie de banc pour 3 points, 2 interceptions et 1 rebond.

- Portland a tenu à peu près une mi-temps avant de voler en éclats à domicile face à Boston. Les Blazers sont ressortis de cette partie avec les joues rougies, entre autres, et 145 points encaissés en 40 minutes, en partie à cause de leur incapacité à freiner Jayson Tatum et Dennis Schröder (31 points chacun). CJ McCollum, touché aux côtes et incertain pour le prochain match, a fait de son mieux (24 pts) mais Chauncey Billups est ressorti de cette déroute avec ce qui ressemble à une intention de redistribuer les cartes dans la rotation jusqu'au comeback de Damian Lillard.

Dennis Schroder and @jaytatum0 both drop 31 PTS to lead the @celtics to the win ☘ pic.twitter.com/GL1cqVJodK — NBA (@NBA) December 5, 2021

- Terence Davis est l'homme en forme du moment à Sacramento et il l'a prouvé lors de la nouvelle victoire des Kings face aux Clippers. Davis a inscrit 23 de ses 28 points en deuxième mi-temps et a été à la base du succès des siens avec Tyrese Haliburton (18 pts, 6 rbds, 5 pds), De'Aaron Fox (17 pts, 7 rbds, 5 pds) et Marvin Bagley (12 pts, 11 rbds), auteur de son premier double-double de la saison en sortie de banc.

👑 @TerenceDavisJr catches fire from distance to record a season-high 28 PTS and 6 3PM in the @SacramentoKings win! pic.twitter.com/2CPJUtgout — NBA (@NBA) December 5, 2021

Les Clippers doivent attendre impatiemment la sortie de Nicolas Batum du protocole Covid, tant le groupe de Ty Lue semble moins équilibré et performant sans le capitaine des Bleus.

