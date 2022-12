Les résultats de la nuit en NBA

Spurs @ Pelicans : 117-126

Wizards @ Jazz : 112-120

- Zion Williamson a apparemment attrapé le Covid et n'était pas sur la feuille de match contre les Spurs cette nuit. CJ McCollum s'est dit que, du coup, il lui fallait montrer qu'il était bien le meilleur trentenaire NBA à n'avoir jamais été All-Star. Obligé de prendre les commandes de l'attaque des Pelicans, l'ancien Blazer a été étincelant pour permettre à son équipe de dominer San Antonio. McCollum a posé 40 points, 9 passes et 8 rebonds et un paquet de problèmes impossibles à résoudre pour les Texans.

Bien aidé par Jonas Valanciunas (16 pts, 10 rbds) et ce bougre de Willy Hernangomez (13 pts, 7 rbds, 5 pds, 2 blks en sortie de banc), inattendu MVP du dernier EuroBasket. New Orleans a vite pris les devants et géré son avantage au score, en dépit de la bonne prestation de Jeremy Sochan (23 pts, 9 rbds, 6 pts) du côté des hommes de Popovich. Grâce à cette victoire, les Pelicans sont à nouveaux troisièmes et seront co-leaders à Noël si Memphis et Denver perdent leur prochain match.

- Les Wizards n'ont connu qu'une petite accalmie avant de regoûter à la défaite. Après avoir mis fin à leur série de 10 revers de suite, les joueurs de Wes Unseld Jr ont rechuté cette nuit face au Jazz pour une 14e défaite en... 16 matches.

Utah a proposé une prestation équilibrée avec Malik Beasley (25 pts), Jordan Clarkson (23 pts), Lauri Markkanen (21 pts) et Collin Sexton (18 pts en 17 min pour son retour après 7 matches d'absence) pour dynamiter la défense des Wizards. Les 30 points de Bradley Beal n'ont pas suffi pour la franchise de la capitale fédérale, qui menait de 6 points à la pause avant de petit à petit baisser pavillon.