Les résultats de la nuit en NBA

Raptors @ Sixers : 115-109

Pacers @ Jazz : 111-100

Heat @ Clippers : 109-112

Paul George, Kyle Lowry : Les 5 performances marquantes de la nuit en NBA

- Les Pacers ont mis fin à l'invincibilité du Jazz à domicile, mais l'embrouille entre Rudy Gobert et Myles Turner a éclipsé cette belle performance. A quatre minutes de la fin du match et alors qu'Utah tentait de gommer son retard, les deux intérieurs se sont accrochés et ont tenté de s'attraper - sans succès- et ont provoqué un rassemblement général.

Au final, Gobert, Turner, Donovan Mitchell et Joe Ingles ont été expulsés et les Pacers ont pu valider leur victoire.

Things got heated between Myles Turner and Rudy Gobert after Turner blocked Gobert's shot. pic.twitter.com/O34Z7gckwC — SportsCenter (@SportsCenter) November 12, 2021

Rudy Gobert avait initié le comeback du Jazz en deuxième mi-temps et finit quand même avec 19 points et 11 rebonds. Du côté d'Indiana, Malcolm Brogdon (30 pts) et TJ McConnell (21 pts) ont été les deux joueurs les plus tranchants.

🏁 @MalcolmBrogdon7 gives the @Pacers 30 PTS and 9 REB in their win in on the road! pic.twitter.com/ExErx4nLYl — NBA (@NBA) November 12, 2021

- Les Sixers ne peuvent pas faire des miracles tous les soirs en étant aussi diminués. C'est encore une fois sans Joel Embiid, en protocole Covid, mais avec le retour de Tobias Harris, que les joueurs de Doc Rivers ont accueilli les Raptors. La rivalité née des joutes passées en playoffs n'a plus trop lieu d'être, mais Toronto a profité de l'aubaine pour aller s'imposer à Philadelphie.

La partie était serrée jusqu'à ce que Gary Trent Jr et Fred VanVleet (32 pts) rentrent deux shoots à 3 points pour définitivement prendre le dessus, au deuxième soir d'un back to back. Cette abnégation montrée par Toronto malgré les pronostics pessimistes sur leurs chances de disputer les playoffs prouve bien qu'il faudra compter sur la bande à Nick Nurse pour jouer le coup à fond.

Chez les Sixers, Tyrese Maxey a encore sorti un gros match avec 33 points à 12/19. Ce que réalise le sophomore depuis le début de la saison NBA est admirable compte-tenu du contexte dans lequel il a été lancé dans le cinq.

Have enjoyed the Tyrese Maxey experience this week. Went for 33 tonight in loss vs. TOR. Love the way PHI uses him after he gives the ball up. Moves him off ball, uses his ability to attack closeouts off catch and to cut. Obviously the grab-and-go stuff. Loved it. Plays quick. pic.twitter.com/NxzMsM47lC — Sam Vecenie (@Sam_Vecenie) November 12, 2021

- Les Los Angeles Clippers ont compté jusqu'à 19 points de retard face au Miami Heat, après un démarrage cataclysmique où les Floridiens leur ont passé un 40-25 dans le 1er quart-temps. Pas de quoi décourager Paul George (27 points) et ses camarades, qui ont inversé la tendance et tenu le choc en fin de partie pour signer une 6e victoire de suite.

En l'absence de Jimmy Butler, blessé à la cheville, Miami est resté crédible grâce au trio Adebayo-Lowry-Herro, auteur de 78 des 109 points du Heat. Lowry a ramené Miami à un point à 4 secondes de la fin, mais Reggie Jackson a fait preuve de sang froid sur la ligne pour plier l'affaire.

- On ne se lassera pas de voir Nicolas Batum lâcher des contres. Même si celui-ci est moins important que celui réalisé aux JO, le stop du capitaine des Bleus sur Tyler Herro est quand même l'une des actions du match.