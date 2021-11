Il ne faudrait pas oublier que les Clippers ont toujours une superstar. Même en l’absence de Kawhi Leonard. Et Paul George se donne un malin plaisir à le rappeler dans les moments les plus chauds des rencontres en ce moment. Les Angelenos sont bouillants, lancés sur une série de six victoires de suite. Ils peuvent remercier leur ailier All-Star pour celle de cette nuit contre le Heat (112-109).

PG s’est comporté en patron dans le quatrième quart-temps. Avec plusieurs paniers importants quand son équipe peinait à trouver la cible. Dès que Miami recollait, il venait flanquer son petit tir. Par deux fois à mi-distance, même contesté. Notamment au moment où le Heat est revenu à quatre longueurs. Puis à trois-points, pour ce qui ressemblait à un tir assassin à trois minutes de la fin. 27 points au total pour lui.

— NBA (@NBA) November 12, 2021