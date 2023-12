CQFR : 25 de chute pour Detroit, fin de série pour les Clippers

Les résultats de la nuit en NBA

Jazz @ Pistons : 119-111

Pelicans @ Cavs : 123-104

Spurs @ Bulls : 95-114

Pacers @ Grizzlies : 103-116

Magic @ Bucks : 114-118

Clippers @ Thunder : 115-134

Lakers @ Wolves : 111-118

Wizards @ Blazers : 118-117

- Tout semblait réuni pour que la série de défaite des Pistons prenne fin ce soir. Une rencontre à domicile, un adversaire mal classé et privé de plusieurs de ses joueurs cadres, le record de défaites consécutives un peu trop proche pour ne pas titiller l'amour-propre... Et pourtant, Detroit a bien suivi un 25e revers de rang et n'est plus qu'à une défaite d'égaler le record all-time en NBA. Face au Jazz, Detroit a touché le fond. Les fans se sont mis à chanter : "Sell the team", tant ils avaient honte de voir leurs protégés ne pas pouvoir faire mieux contre une équipe emmenée par Kelly Olynyk (27 pts à 10/16). Killian Hayes, toujours malade, a échappé à la débâcle.

- Les Clippers n'ont pas pu atteindre les 10 victoires de suite. Contre OKC et sans Kawhi Leonard, laissé au repos, c'était un peu trop compliqué et la série s'est arrêtée-là. Shai Gilgeous-Alexander (31 pts) et Chet Holmgren (23 pts, 7 asts, 6 rbds) ont mené l'effort, avec ce dernier qui s'est offert un dunk après une passe de... lui-même contre la planche. C'est la troisième victoire de suite pour le Thunder. Ousmane Dieng est entré 8 minutes et eu le temps d'inscrire 7 points.

CHET HOLMGREN IS UNREAL. 🔥🔥🔥 pic.twitter.com/z8OWRZcLVw — Hoop Central (@TheHoopCentral) December 22, 2023

- Le premier match de Ja Morant à la maison depuis son retour s'est plutôt bien passé. Les Grizzlies ont dominé les Pacers avec un plutôt bon Morant (20 points, 8 passes), dans une atmosphère de fête pour le comeback du franchise player. Indiana s'est accroché mais Desmond Bane (31 pts, 7 asts) et Jaren Jackson Jr (21 pts) ont suffisamment contribué avec Ja Morant pour enregistrer un deuxième succès de suite.

- Et de 4 pour les Lakers... Sans LeBron James, économisé sur ce back to back, Los Angeles s'est incliné sur le parquet des Wolves pour une quatrième défaite consécutive. Les 31 points d'Anthony Davis n'ont pas suffi à empêcher ce nouveau revers. Anthony Edwards (27 pts), KAT (21 pts, mais touché à la jambe gauche) et Rudy Gobert (15 pts, 13 rbds) ont eux encore réussi à éviter de perdre deux fois de suite pour la première fois de la saison. Minnesota revient à hauteur de Boston en tête de la ligue.

- Milwaukee est inarrêtable en ce moment et a conquis une 6e victoire de suite. A la maison, les Bucks ont géré le Magic, avec un Giannis tranchant (37 pts, 10 rbds, 6 asts), soutenu par Damian Lillard (24 pts, 7 asts). Les 52 points combinés du duo Banchero-Wagner n'ont pas suffi et Orlando en est maintenant à 4 défaites de rang.

- De retour après un match manqué pour soigner sa cheville, Victor Wembanyama ne gardera pas un souvenir impérissable de sa venue à Chicago. Non seulement les Spurs ont encore perdu, mais le prodige français a un peu patiné. Pas de panier en première mi-temps, 22 petites minutes au compteur, son plus petit total avec 7 points (3/8)... Wembanyama n'a pas pesé comme à son habitude et San Antonio a vogué vers une nouvelle victoire, grâce notamment aux 22 points de Coby White.

- En l'absence de Zion Williamson, malade, Trey Murphy a intégré le cinq des Pelicans contre Cleveland. Un choix judicieux puisque le jeune tireur d'élite de NOLA a inscrit 28 points et joué un rôle important en deuxième mi-temps pour permettre aux siens de se détacher face aux Cavs, encore frappés par la malchance avec la blessure au poignet de Sam Merrill, l'un de leurs meilleurs joueurs du moment.

- Les Wizards se sont fait peur en dilapidant l'avance qu'ils s'étaient concoctée face aux Blazers. Revenus au score, les joueurs de Portland n'ont pu plier l'affaire face à Kyle Kuzma (32 pts), Tyus Jones (24 pts) ou Deni Avdija (13 pts, 11 rbds, 6 asts).