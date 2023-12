CQFR-NBA Cup : Haliburton sensationnel, Ingram porte NOLA

Les résultats de la nuit en NBA

Celtics @ Pacers : 112-122

Pelicans @ Kings : 127-117

Les deux premiers "quarts de finale" de la NBA Cup, avec des places pour le Final Four à Vegas en jeu, se sont disputés cette nuit. Deux matches au programme : Indiana vs Boston et Sacramento vs New Orleans.

- Tyrese Haliburton a choisi le bon moment pour signer le premier triple-double de sa carrière en NBA. Le meneur des Pacers, légèrement incertain avant le match, a guidé les Pacers vers la victoire contre les Celtics avec une copie bien pleine : 26 points, 13 passes, 10 rebonds à 10/18, sans perdre le moindre ballon. Une masterclass agrémentée d'une action à 4 points qui a mis la tête des Bostoniens sous l'eau à 1:33 de la fin de la partie, alors qu'il y avait 105-105 au tableau d'affichage.

HALIBURTON 4-POINT PLAY 🔥 🏆 NBA In-Season Tournament pic.twitter.com/u0WcrGpABa — NBA on TNT (@NBAonTNT) December 5, 2023

Indiana avait un sentiment de revanche après la défaite de 51 points subie face aux Celtics lors de la dernière rencontre entre les deux équipes. Cette fois, les 62 points combinés de Jayson Tatum et Jaylen Brown, orphelins de Kristaps Porzingis, n'ont pas suffi. Le collectif des Pacers, où 7 joueurs ont inscrit au moins 12 points, a prévalu. Menés de 7 points à la pause, les joueurs de Rick Carlisle ont élevé leur niveau de jeu et leur intensité après le repos, en s'appuyant, notamment, sur Myles Turner (17 pts, 10 rbds) et Buddy Hield (21 pts).

Dans deux jours, Indiana sera à Las Vegas pour y défier le vainqueur de l'opposition entre Milwaukee et New York, avant une éventuelle finale le 9 décembre, toujours à Sin City.

- Les Pacers seront accompagnés par les Pelicans, qui ont créé une petite surprise en allant s'imposer à Sacramento. Malgré l'habillage et l'atmosphère de playoffs, les Kings sont passés à côté de leur sujet, après avoir pourtant démarré fort. Sacramento a rentré 12 de ses 14 premiers tirs, pour mener 32-17 et donner l'impression de filer vers une victoire facile. C'était sans compter le réveil des Pelicans, qui leur ont passé un 28-5 dans la foulée. En deuxième, NOLA n'a plus jamais couru après le score et a imposé sa volonté via Brandon Ingram (30 pts, 8 rbds, 6 asts), Herb Jones (23 pts) et Jonas Valanciunas (18 pts).

Brandon Ingram showed OUT as the Pelicans advanced to the In-Season Tournament Semifinals in Vegas 🏆 30 PTS \ 8 REB \ 6 AST pic.twitter.com/Qra1ot9FZr — NBA (@NBA) December 5, 2023

Les Kings n'ont pas profité de la soirée relativement discrète de Zion Williamson, qui s'est contenté de 10 points, 6 passes, 6 rebonds et 3 interceptions en 28 minutes.

New Orleans ira donc du coup également à Las Vegas pour une demi-finale de la NBA Cup contre le vainqueur de la rencontre entre les Lakers et les Suns.