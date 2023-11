CQFR : On connaît les quarts de la NBA Cup, Minnesota forte tête

Les résultats de la nuit en NBA

Bulls @ Celtics : 97-124

Raptors @ Nets : 103-115

Hawks @ Cavs : 105-128

Bucks @ Heat : 131-124

Hornets @ Knicks : 91-115

Thunder @ Wolves : 103-106

Rockets @ Mavs : 115-121

Warriors @ Kings : 123-124

Victor Wembanyama : « C’est le pire Victor que nous verrons »

- Faisons simple pour démarrer. On connaît désormais les affiches des quarts de finale de la NBA Cup, aka le In-Season Tournament, après les derniers matches de classement de la nuit :

Los Angeles Lakers (1) - Phoenix Suns (4)

Sacramento Kings (2) - New Orleans Pelicans (3)

Milwaukee Bucks (1) - New York Knicks (4)

Indiana Pacers (2) - Boston Celtics (3)

- Les Wolves ont conforté leur première place à l'Ouest en dominant l'un de leurs poursuivants, OKC. Minnesota a dû composer avec la blessure d'Anthony Edwards, qui s'est fracassé contre le sol après une tentative de dunk et souffre de la hanche. Ce pépin n'a pas empêché Rudy Gobert (17 pts, 16 rbds, 4 blks) et Troy Brown Jr (17 pts), moteurs de l'équipe, de finir le boulot commencé par Edwards, qui avait inscrit 12 de ses 21 points dans le 3e quart-temps. En face, les efforts de Shai Gilgeous-Alexander (32 pts à 13/22) n'ont pas été récompensés.

- Boston a validé sa place pour la suite des opérations dans la NBA Cup, en cartonnant Chicago pour prendre le dessus sur Orlando, qui ne jouait pas, et Brooklyn. Les Celtics ont battu leur record de paniers à 3 points pour cette saison (21) en s'appuyant sur les 51 points du tandem Jayson Tatum-Jaylen Brown.

- Menés au début du 4e quart-temps par une équipe de Miami privée de Jimmy Butler, les Bucks ont réussi leur finish en plaçant un 16-6 pour boucler le match dans un money time qu'ils ont maîtrisé. Giannis Antetokounmpo (33 pts) et Damian Lillard (32 pts) ont marqué près de la moitié des points de leur équipe, qualifiée pour les quarts de finale de la NBA Cup avec un bilan immaculé (4-0).

- Julius Randle (25 pts, 20 rbds) et les Knicks ont validé leur billet pour les quarts de finale eux aussi en s'imposant largement contre les Hornets pour décrocher la wild card à l'Est grâce à un meilleur différentiel de points.

- Les Mavs ont remporté le derby texan contre Houston, empêchant les Rockets d'accéder à la suite de la NBA Cup. Menés en deuxième mi-temps, les joueurs de Jason Kidd ont fait la différence grâce à leur tandem de choc, Luka Doncic passant près d'un triple-double avec 41 points, 9 passes et 9 rebonds, pendant que Kyrie Irving inscrivait 22 de ses 27 points après le repos. Encore un match en 3D et Doncic rejoindra Larry Bird, auquel il est parfois comparé, à la 9e place du classement all-time.

En battant les Rockets, les Mavs ont directement envoyé les Pelicans dans le tableau final de la NBA Cup.

- Malgré le réveil offensif d'Andrew Wiggins (29 pts), qui les avait fait virer en tête à l'entrée de la dernière minute de jeu, les Warriors ont chuté à domicile contre les Kings. Sacramento avait simplement besoin d'une défaite de moins de 11 points pour se qualifier en tant que deuxième pour la suite de la NBA Cup. Grâce à Malik Monk et à son shoot ultra compliqué avec la planche à 7 secondes de la fin suite à une perte de balle de Draymond Green pour son match de retour, les Kings ont fait mieux que ça. Le tir à 3 points de Stephen Curry (29 pts) au buzzer n'a pas fait mouche et Golden State continue de piocher, hors des places qualificatives pour les playoffs.

MALIK MONK CALLED GAME. KINGS WIN THE GAME AND WEST GROUP C 🏆 pic.twitter.com/GdQ0XW9iit — NBA (@NBA) November 29, 2023

- Les 40 points de Donovan Mitchell, enfin d'équerre (il était à 8/35 sur les deux derniers matche)s, et le record en (jeune) carrière d'Evan Mobley au rebond (19 prises) ont aidé Cleveland à dominer Atlanta, mais pas à rêver d'un Final Four à Las Vegas en NBA Cup.

- Brooklyn a battu Toronto grâce à 23 points de Spencer Dinwiddie et cinq joueurs à au moins 10 points. Là non plus, ça n'a pas suffi à entrevoir la suite de la NBA Cup.