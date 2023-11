Victor Wembanyama : « C’est le pire Victor que nous verrons »

Dire que les Spurs de Victor Wembanyama, avec un bilan de 3-14 après leur douzième défaite consécutive, ne sont pas à la hauteur des attentes serait un euphémisme. Cependant, San Antonio reste une équipe prometteuse. Ce mauvais départ ne diminue en rien le talent du premier choix de la draft. Ce mardi, après l’entraînement, le rookie français s’est montré optimiste pour l’avenir.

« C’est probablement le pire Victor que nous verrons si, comme je le crois, je continue à m’améliorer d’année en année », a relativisé Wembanyama. La « pire » version du joueur produit actuellement une moyenne de 19,2 points, 9,5 rebonds, 2,6 passes et 2,6 contres par match. Et si son efficacité douteuse (43 % de tirs réussis, dont 27,5 % à trois points) et le bilan des Spurs contrastent avec ces chiffres pour le moment, le natif du Chesnay (19 ans) continue de progresser.

« J’apprends encore tous les jours, mais je sais que je me suis amélioré depuis le début de la saison », a-t-il assuré. « Je suis convaincu que nous allons progresser significativement en tant qu’équipe. Individuellement aussi, je sais que je vais m’améliorer de manière exponentielle, de match en match, de mois en mois. »

San Antonio possède en effet l’effectif le plus jeune de la NBA (23,3 ans) et, par conséquent, une grande marge de progression également. À mesure que l’équipe trouve une alchimie, que Jeremy Sochan s’installe dans son rôle de meneur et que Gregg Popovich fait évoluer ses expériences, les Spurs devraient monter en puissance. Victor Wembanyama voit, pour sa part, la cohérence du projet et pense que celui-ci va dans la bonne direction.

« Je sais que tout le monde [aux Spurs], que ce soit les joueurs ou le staff, vient avec un objectif clair et l’envie de bien travailler. Tout le monde comprend où nous allons. La plupart des gens ici ont déjà tout vécu, nous sommes entre de bonnes mains », a témoigné Wembanyama. « Je pense que ce qui est satisfaisant jusqu’à présent, c’est que nous nous sommes réellement améliorés dans tous les domaines que nous avons ciblés, avec les coaches et dans le travail individuel. Cela signifie que nous ne travaillons pas pour rien. »

