Les temps sont durs pour les Spurs et Victor Wembanyama, qui sont sur une série de 12 défaites consécutives. Dimanche, San Antonio a tenté de livrer bataille face à Denver, sans succès, mais avec une performance individuellement impressionnante de la part du prodige français. Wembanyama n'a eu besoin que de 25 minutes pour poser 22 points, 11 rebonds, 6 interceptions, 4 contres et 2 passes. Si Nikola Jokic lui a volé la vedette avec un énorme triple-double (39 pts, 11 rbds, 9 asts), le rookie des Spurs peut se réjouir d'être dans les bonnes grâce du MVP des Finales 2023.

"Il joue dur, il ne tient pas les choses pour acquises. Il fait des erreurs, c'est normal. Les médias autour de lui, ça ne l'aide pas mais il va s'y habituer. Il va changer le jeu, à coup sûr. Asseyez-vous et profitez du spectacle", a déclaré Jokic.

Victor Wembanyama a lui utilisé cette première opposition avec Nikola Jokic comme un apprentissage.

"Ce soir, j'ai appris pas mal de trucs. La patience, déjà. Et puis quand il a décidé qu'il va aller marquer, il va marquer. C'est un joueur spécial. Je ne me rendais pas compte à quel point c'est différent de faire un box out sur lui, vu qu'il est super lourd, il faut le défendre différemment et faire des box-out différemment".

Nikola Jokic on Wemby “he’s 19 years old, he’s going to change the game… just sit back and enjoy the show.” pic.twitter.com/943hadSfFY — Jake Shapiro, but gobble gobble 🦃 (@Shapalicious) November 27, 2023

Victor Wembanyama marque l’histoire de la NBA, mais perd à nouveau