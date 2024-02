Les résultats de la nuit en NBA

Nets @ Sixers : 136-121

Warriors @ Hawks : 134-141, après prolongation

Kings @ Bulls : 123-115

Lakers @ Knicks : 113-105

Bucks @ Mavs : 129-117

Cavs @ Spurs : 117-101

- Stephen Curry a encore en lui la capacité de sortir des matches à 60 points, comme cette nuit où il a réalisé la deuxième meilleure marque de sa carrière, lors du déplacement des Warriors à Atlanta. Malheureusement, en d'autres temps, ce carton exceptionnel se serait accompagné d'une victoire pour Golden State. Pas cette fois. Pas dans cette année si éprouvante pour les Dubs et leurs fans. Les 60 points à 22/38 de Curry n'ont pas suffi à éviter une défaite en prolongation et à afficher une triste 12e place à l'Ouest.

Les 22 points de Curry dans le 4e quart-temps, comme ses 8 en prolongation, ont à chaque fois entraîné une réponse de la part de Dejounte Murray (19 pts), architecte du 11-0 d'Atlanta durant l'overtime et auteur du panier de l'égalisation dans le 4e QT pour priver le double MVP du game winner. Pour couronner le tout, les Warriors ont perdu Andrew Wiggins, blessé à la cheville gauche pendant le match. Les galères continuent, mais la 10e place, synonyme de play-in, est encore largement atteignable.

Stephen Curry dropped a SEASON-HIGH 60 PTS in a tough overtime battle against the Hawks! 60 PTS

22-38 FGM

10 3PM

6 REB 📊 Curry joins Kobe Bryant as the only players in NBA history to record 60+ points in a game at 35 years or older pic.twitter.com/fhBJJARS2l — NBA (@NBA) February 4, 2024

- Les Lakers ont stoppé le bel élan des Knicks au Madison Square Garden. Handicapés par les absences de Julius Randle et OG Anunoby, les joueurs de Tom Thibodeau ont craqué dans le 4e QT sous la pression de LeBron James (24 pts), Austin Reaves (22 pts) et Anthony Davis (12 pts, 18 rbds). Les Californiens leur ont passé un 11-0 dans le 4e quart-temps, pour finalement remporter cette ultime période 33-19 et filer vers la victoire. Jalen Brunson a encore scoré fort (36 pts) malgré l'attention particulière que lui ont accordé les Lakers.

Si Davis a moins scoré que d'habitude, il a été défensivement impactant, comme sur ces deux contres en quelques secondes sur Josh Hart et Jalen Brunson.

ANTHONY DAVIS WITH THE DOUBLE BLOCK 🔥 pic.twitter.com/vnzO7IuanG — Ahn Fire Digital (@AhnFireDigital) February 4, 2024

- Les Sixers n'ont pas passé un très bon weekend. Après avoir appris que c'était bien le ménisque de Joel Embiid qui était touché et que le risque d'absence longue était grand, Philadelphie a pris une avoinée à domicile contre les Nets. Cam Thomas a pris feu (40 pts), épaulé par Mikal Bridges (23 pts) pour mettre un terme à la série de 9 défaites consécutives de Brooklyn contre cet adversaire. Les Sixers ont également joué sans Nicolas Batum et Tobias Harris, malades.

Ben Simmons a été sans surprise hué par le public de Philadelphie à son entrée en jeu. L'Australien a joué 13 minutes pour 9 rebonds et 5 passes, sans prendre le moindre tir.

Philly boos Ben Simmons 🗣️ pic.twitter.com/UH8rhi1Zmg — Bleacher Report (@BleacherReport) February 4, 2024

- Donovan Mitchell et les Cavs ont profité de la défaite des Knicks pour s'emparer de la 3e place à l'Est. Cleveland est allé l'emporter à San Antonio, avec 31 points pour Mitchell, qui est lui aussi tranquillement en train de remonter dans la course aux places d'honneur pour le MVP. La paire Evan Mobley (28 pts, 10 rbds) - Jarrett Allen (26 pts, 16 rbds) a été ultra dominante à l'intérieur. Victor Wembanyama n'était pas dans un grand soir en termes d'adresse (5/16), mais a tout de même réussi à compiler 19 points, 14 rebonds, 3 passes, 2 contres et 2 interceptions.

A noter l'expulsion de Donovan Mitchell et Zach Collins, le premier voulant en venir aux mains après une vilaine faute du second.

Donovan Mitchell EJECTED after altercation with Zach Collins 😳 pic.twitter.com/xLHOdC25Us — Bleacher Report (@BleacherReport) February 4, 2024

- Les Bucks ont réussi l'une des plus grosses remontées de la saison cette nuit à Dallas. Menés de 25 points en première mi-temps sous les coups de Luka Doncic (40 pts) et ses siens, Giannis Antetokounmpo et les siens se sont fâchés pour offrir sa première victoire à Doc Rivers. Revenus à 5 points avant la pause, les Bucks se sont appuyés sur l'énorme match du Greek Freak (48 pts, 10 asts, 5 stls à 20/28) pour virer en tête et remporter finalement ce match. Les Mavs étaient encore privés de Kyrie Irving, toujours blessé au pouce.

Après le match, Doc Rivers a indiqué qu'il remettrait la prime qu'il recevra pour coacher au All-Star Game à Adrian Griffin et songeait à envoyer son staff plutôt que lui.

- Malgré une meilleure deuxième mi-temps de la part des Bulls, les Kings sont allés s'imposer à Chicago grâce à leur paire de snobés du All-Star Game. Domantas Sabonis a signé son 14e triple-double de la saison (13 pts, 14 rbds, 10 asts) et De'Aaron Fox a inscrit 41 points pour permettre à Sacramento d'entregistrer une 6e victoire en 7 matches, donc 5 en déplacement. Malik Monk, toujours en course pour le titre de 6th man of the year, a ajouté 22 points et 7 passes à l'équation.