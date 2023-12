Les résultats de la nuit en NBA

Grizzlies @ Pelicans : 115-113

Spurs @ Bucks : 119-132

Celtics @ Warriors : 126-132

Suns @ Blazers : 104-109

Ep #124 : Le top 15 des joueurs NBA les plus clutch

- Ja Morant ne pouvait pas rêver mieux pour son retour. Après 25 matches de suspension, le meneur des Grizzlies a donné la victoire à son équipe au buzzer sur le parquet de New Orleans cette nuit, après avoir contribué à renverser une situation compromise où Memphis a compté jusqu'à 24 points de retard en première mi-temps. Morant a fini avec 34 points, était déjà l'auteur du panier qui a permis aux Grizz de passer devant à 1:22 de la fin, et s'est permis d'infliger le panier de la gagne sur le fil, grâce à un spin move qui a glacé la salle. Visiblement, Ja a été vexé de ne pas entendre son nom dans notre podcast sur les joueurs les plus clutch de la ligue...

JA MORANT CAPS THE @memgrizz 24-POINT COMEBACK WITH THE #TISSOTBUZZERBEATER! 34 points for Ja in the thrilling W.#TimeDefinesGreatness pic.twitter.com/qa3tEPQwry — NBA (@NBA) December 20, 2023

- L'autre héros de la nuit y figure bien, lui, dans cette liste des joueurs clutch. Rien n'est plus censé nous choquer avec Stephen Curry, mais le garçon arrive quand même à nous laisser bouche bée. Alors que ses Warriors étaient en difficulté face à Boston, avec un retard de 11 points dans le 4e quart-temps et qu'il devait composer lui-même avec 5 fautes, Curry a appuyé sur ce fameux bouton qui lui permet de renverser des situations avec une petite flamme au-dessus de la tête. Peut-être que le "too small" que lui a mimé Jaylen Brown à un moment n'y est d'ailleurs pas étranger...

Entre ce début de 4e quart-temps et la fin de la prolongation, le meneur de Golden State a inscrit 20 de ses 33 points et s'est offert le panier de la gagne sur un tir à 3 points à 12 secondes de la fin, sur une passe de Chris Paul. Jugez plutôt.

Steph Curry at the start of the 4Q: 13 points

5 fouls

11-point GSW deficit Steph Curry at the end of OT: 33 points

5 fouls

GSW win pic.twitter.com/wtmgsdaTZ4 — NBA (@NBA) December 20, 2023

- A la surprise d'absolument personne, les Spurs se sont inclinés contre les Bucks en l'absence de Victor Wembanyama, laissé au repos pour soigner une cheville douloureuse. Damian Lillard en a profité pour inscrire 40 points et atteindre la barre des 20 000 points en carrière. Il est le 8e joueur en activité à y parvenir après LeBron James, Kevin Durant, James Harden, Stephen Curry, DeMar DeRozan et Chris Paul.

Giannis Antetokounmpo a fini en triple-double avec 11 points, 16 passes et 14 rebonds.

- Le craquage de la nuit est à mettre au détriment des Suns. Contre une équipe de Portland qui restait sur 7 défaites de suite et ne semblait pas présenter de menace, Phoenix a dilapidé 22 points d'avance et un match à 40 points de Kevin Durant pour finalement s'incliner. Les Suns ont été complètement à la masse après la pause et ont même compté jusqu'à 14 points de retard dans le 4e quart-temps, avant de revenir à hauteur et d'être crucifiés par Anfernee Simons. Ce dernier a redonné 5 points d'avance aux Blazers à 10 secondes de la fin pour plier l'affaire.

Phoenix enregistre une 5e défaite en 7 matches et a bien du mal à rassurer. L'absence de Bradley Beal ne peut pas tout expliquer...