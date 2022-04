Les résultats de la nuit en NBA

Sixers @ Raptors : 132-97

Suns @ Pelicans : 115-109

Mavs @ Jazz : 98-96

Dallas Mavericks - Utah Jazz : 4-2

Les Mavs ont enfin remporté une série de playoffs, ce qui ne leur était plus arrivé depuis leur titre en 2011. Dallas a confirmé la dynamique pressentie depuis le début de la série en boutant Utah hors de la post-saison. Le Jazz aura d'énormes regrets qui ne serviront sans doute pas à grand chose lorsque Danny Ainge et Justin Zanik entameront le démantèlement de l'équipe durant l'intersaison.

Utah menait de 12 points à la pause avec un game 7 qui se profilait à l'horizon. Tout allait pour le mieux, avec un bon partage des tâches et de l'efficace. Puis, patatras, comme on disait en 1932. La combativité et la lucidité des hommes de Quin Snyder sont restées au vestiaire et Dallas a totalement fait exploser le Jazz dans le 3e quart-temps. Malgré ça, Utah s'est accroché et peut se mordre les doigts sur deux situations en particulier.

La première sur un marcher de Mike Conley à 5 secondes de la fin alors que son équipe n'avait qu'un point de retard et le ballon en sa possession. La seconde sur un shoot à 3 points totalement ouvert pour Bojan Bogdanovic au buzzer, manqué par le Croate alors que le public de la Vivint Smart Arena était prêt à exploser et à fêter une victoire sur le fil.

MAVS HOLD OFF THE JAZZ AND ADVANCE. Bogdanović was wide open 😳 pic.twitter.com/4njGPuF5h5 — Bleacher Report (@BleacherReport) April 29, 2022

Luka Doncic, qui a inscrit 24 points, 9 passes et 8 rebonds, fête la première série victorieuse de sa carrière en NBA. Dallas affrontera Phoenix en demi-finale de Conférence (voir plus bas), alors que le Jazz se prépare des semaines tumultueuses.

24 apiece for Luka Doncic & Jalen Brunson send the @dallasmavs to the West Semis!#NBAPlayoffs presented by Google Pixel pic.twitter.com/zepnarOvXc — NBA (@NBA) April 29, 2022

Rudy Gobert (10 points, 12 rebonds en 36 minutes sur 6 tirs) et Donovan Mitchell (23 pts, 9 pds, 8 rbds) ont probablement joué leur dernier match ensemble et c'est peut-être mieux ainsi tant les deux hommes ne semblaient plus en mesure de collaborer aussi efficacement après avoir tout de même connu de très belles saisons ensemble.

Philadelphie Sixers - Toronto Raptors : 4-2

Doc Rivers ne deviendra pas le premier coach à dilapider un 3-0 dans une série de playoffs. Les Sixers n'ont pas tremblé et, après une première mi-temps serrée, ont accéléré sans que les Raptors ne puissent trouver de solution. Joel Embiid (33 pts, 10 rbds), James Harden (22 pts, 15 pds) et Tyrese Maxey ont opéré en Big Three, Tobias Harris finissant en double-double (19 pts, 11 rbds) pour confirmer le réveil d'une équipe apathique sur les deux derniers matches. Philly a passé un 70-36 à Toronto après le repos...

Joel Embiid powers the @sixers to the East Semis! 33 points

10 boards

3 blocks#NBAPlayoffs presented by Google Pixel pic.twitter.com/6QkWkp6Qiy — NBA (@NBA) April 29, 2022

Sans Fred VanVleet et vraisemblablement en manque de jus après les games 4 et 5 de haute volée, les joueurs de Nick Nurse quittent ces playoffs NBA avec de belles promesses pour la suite, dans une saison où on pensait les voir plus bas et beaucoup moins compétitifs.

Philadelphie ne va pas avoir beaucoup de temps pour savourer cette bouffée d'air. Dès lundi, les hommes de Doc Rivers seront à Miami pour le game 1 d'une série contre un adversaire qui a d'autres armes que les Raptors à déployer. On imagine que Jimmy Butler, notamment, a très envie de faire payer les Sixers...

Phoenix Suns - New Orleans Pelicans : 4-2

On a cru pendant une mi-temps que les maux des Suns étaient plus sérieux qu'on ne le pensait et qu'un game 7 à Phoenix se profilerait. Menés de 10 points à la pause par New Orleans, les finalistes en titre ont retrouvé leur signature move : oblitérer l'équipe adverse sur les deux derniers quart-temps. Un homme a incarné cette montée en régime, pour ce qui restera comme l'un de ses plus beaux accomplissements individuels en playoffs : Chris Paul.

Le meneur des Suns, qui a retrouvé son partenaire de backcourt Devin Booker (13 pts en 32 min), a tout simplement été parfait à la finition, inscrivant 33 points à... 14/14 ! CP3 est devenu le joueur à marquer le plus de points dans un match de playoffs NBA sans rater le moindre shoot. Le meneur All-Star a ajouté 8 passes décisives à sa copie et a contaminé ses partenaires en termes d'adresse. Phoenix a shooté à 60% dans cette rencontre, avec des apports intéressants de Deandre Ayton (22 pts), Mikal Bridges (18 pts) et Cam Johnson (13 pts).

14 for 14. No one has made as many shots without a miss in the postseason as @CP3 did tonight in the @Suns series-clinching win. pic.twitter.com/pOzjs1fkXe — NBA (@NBA) April 29, 2022

Les Pelicans avaient vraiment bien démarré le match et ont terminé avec 50% d'adresse, ce qui n'est pas donné à tout le monde contre Phoenix, mais il a manqué un peu de constance et de jus après le repos. Brandon Ingram (21 pts, 11 pds) a quand même montré de bonnes choses, à l'image d'un collectif que l'on n'attendait pas à pareille fête. L'avenir est bien plus prometteur à NOLA qu'il y a quelques semaines.

Pour Phoenix, la suite des opérations mène à Dallas, que les Suns affronteront la semaine prochaine en demi-finale de Conférence avec un game 1 en Arizona.