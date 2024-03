Les résultats de la nuit en NBA

Celtics @ Hawks : 122-123, après prolongation

Bucks @ Pelicans : 100-107

Le classement

- Le héros de la nuit est tout trouvé. Face à Boston, Dejounte Murray a :

battu son record de points en carrière (44 pts)

marqué les 11 points des Hawks en prolongation

inscrit le game winner à la dernière seconde du match, devant Jrue Holiday, pour faire plier la meilleure équipe en NBA cette saison

DEJOUNTE MURRAY CALLS GAME 🔥🔥🔥 pic.twitter.com/ydfAiuppfq — Bleacher Report (@BleacherReport) March 29, 2024



Certes, le meneur d'Atlanta a pris 44 tirs pour atteindre ce total, ce que personne d'autre que Kobe Bryant et Russell Westbrook n'avait fait ces 24 dernières années en NBA, mais son coach Quin Snyder et les fans d'Atlanta ne s'en formaliseront pas. Murray, pourtant incertain avant la rencontre, avait clairement envie de marquer le coup et de voir son équipe mettre la pression sur Chicago, qui n'a plus qu'une victoire d'avance à la 9e place.

All 44+ shot attempts since 2000s Kobe man 😂😂 pic.twitter.com/FrTmlUHcIm — † (@HoodiHachimura) March 29, 2024

Les Celtics savent que s'ils retrouvent les Hawks au 1er tour, ce qui est une possibilité, ils ne pourront pas jouer trop relâchés. Jaylen Brown pensait avoir donné la victoire à Boston à 6 secondes de la fin de l'overtime, avant que Dejounte Murray ne frappe. Pour le reste, les hommes de Joe Mazzulla avaient les cartes en main pour éviter une deuxième défaite consécutive, qui ne les empêche pas de compter 11 victoires de plus que leurs poursuivants à l'Est.

- Leurs poursuivants, justement, n'ont pas saisi l'opportunité de légèrement réduire ce fossé. Milwaukee était en déplacement à New Orleans et est tombé sur un os. L'os en question pourrait s'appeler Zion Williamson, tant l'intérieur des Pelicans ne s'est pas caché dans le money time que les Bucks ont rendu serré alors qu'ils ont compté jusqu'à 18 points de retard dans le match. Après avoir été un peu trop discret dans les dernières minutes de la rencontre précédente face à OKC, Zion s'est montré agressif, obtenant 6 lancers (16 en tout) dans les trois dernières minutes pour valider le succès des siens.

L'ancien Dukie a fini avec 28 points et 5 rebonds à 9/15, aidé par CJ McCollum (25 pts), Jonas Valanciunas (17 pts, 10 rbds) ou encore Trey Murphy (15 pts, 11 rbds, 5 asts). Du côté des Bucks, Giannis Antetokounmpo a fait de son mieux (35 pts, 14 rbds, 4 asts), mais Milwaukee n'a plus que deux victoires d'avance sur New York à la 2e place de l'Est.

NOLA remet pour sa part la pression sur les Clippers, battus la veille, avec le même nombre de victoires mais une défaite de moins que les Californiens dans la course à la 4e place à l'Ouest.