Les résultats de la nuit en NBA

Hornets @ Magic : 92-112

Rockets @ Wizards : 137-114

Pelicans @ Nets : 104-91

Mavs @ Spurs : 113-107

Nuggets @ Wolves : 115-112

Le classement

- Denver a repris la 2e place de l'Ouest aux Timberwolves en remportant le choc de la nuit à l'Ouest. Encore privés de Rudy Gobert et Karl-Anthony Towns, Minnesota a joué sans Naz Reid, touché à la tête lors du dernier match, les joueurs de Chris Finch ont réussi un joli comeback en remontant 18 points de retard en moins de 12 minutes, pour finalement tomber dans le money time face aux champions en titre. Si Nikola Jokic a fait de gros dégâts (35 pts, 16 rbds) contre une raquette décimée où Jaden McDaniels a fait office de pivot, les 13 points de Michael Porter Jr dans le 4e quart-temps (sur 26 en tout) ont fait du bien aux Nuggets, au même titre que les double-doubles de Jamal Murray (18 pts, 11 asts) et Aaron Gordon (14 pts, 11 rbds). Les 30 points d'Anthony Edwards n'ont pas suffi pour Minny, mais l'arrière All-Star n'est pas passé loin d'envoyer le match en prolongation sur ce tir à la dernière seconde.

Ant was this close to sending the game to OT at the buzzer 😳 Nuggets hold on and move into 2nd in the West. pic.twitter.com/0Aaj2eQQGD — NBA (@NBA) March 20, 2024

Denver a maintenant OKC en ligne de mire et pourrait virer en tête à la moindre opportunité, à une petite dizaine de matches de la fin de la saison régulière.

- Dallas a disposé de San Antonio pour la 4e fois cette saison. Sans être incroyables, et avec un Luka Doncic maladroit (6/27) mais en triple-double (18 pts, 16 asts, 10 rbds), les Mavs ont remporté une victoire importante dans cette lutte acharnée pour le dernier spot qualificatif directement pour les playoffs avec Sacramento et Phoenix. Ce n'est que la 6e fois depuis ses débuts en NBA que Doncic shoote à moins de 25%. Victor Wembanyama n'était lui non plus pas dans un soir de grande adresse, puisque malgré son double-double (12 pts, 11 rbds) et ses 6 contres, le Français a tiré à 3/13. San Antonio n'a pas démérité dans ce match et a tout fait pour rester au contact et a forcé Kyrie Irving (28 pts) et Doncic à mettre le bleu de chauffe dans le 4e quart-temps pour éviter une déconvenue. Les Spurs ont plusieurs fois été devant en deuxième mi-temps, avant de céder l'avantage pour de bon à 3 minutes de la fin.

- Les Pelicans ne sont plus qu'à une victoire des Clippers dans la course à la 4e place à l'Ouest. NOLA a remporté sa 7e victoire en 8 matches du côté du Barclays Center de Brooklyn, avec un Zion Williamson très aérien (28 pts), à l'image de ce alley-oop converti en haute altitude.

LOOK OUT ZION!!! pic.twitter.com/NIsGT41mhd — New Orleans Pelicans (@PelicansNBA) March 20, 2024

Quoi qu'il advienne désormais, les Pelicans sont assurés de boucler une deuxième saison consécutive avec un bilan positif, ce qui ne leur était plus arrivé depuis 2009.

- Le Magic sera, dans le pire des cas, au play-in tournament. Orlando a dominé Charlotte à domicile pour talonner New York, 4e, et continuer de rêver de la 4e place. Les Floridiens n'ont pas rencontré trop de problèmes et menaient de 35 points à la mi-temps, grâce notamment à Cole Anthony (21 pts), Paolo Banchero et Franz Wagner (24 pts à eux deux) n'ayant guère besoin de se faire violence dans cette partie. Le Magic ne peut plus finir au-delà de la 10e place et va forcément avoir un avant-goût de playoffs. Avec trois victoires d'avance sur Philadelphie, 6e, ce sera même probablement un 1er tour direct pour les hommes de Jamahl Mosley.

- Et si on avait enterré Houston un peu trop tôt ? Les Rockets continuent leur push pour le play-in et viennent d'enregistrer une 6e victoire consécutive en écrasant les Wizards, pour revenir à deux longueurs seulement de Golden State, 10e. Jalen Green est en feu depuis la blessure d'Alperen Sengun et s'est même permis d'égaler son record en carrière cette nuit : 42 points, 10 rebonds, 3 passes à 7/13 à 3 points. Amen Thompson, qui monte vraiment en puissance dans cette fin de saison, a ajouté 25 points, Fred VanVleet pilotant le tout avec 11 passes décisives. C'est en deuxième mi-temps (77-57) que les Texans ont accéléré face à des Wizards totalement déplumés et en roue libre, comme quasiment depuis le début de la saison finalement...

On notera que Jock Landale s'est offert une block party avec 7 contres en seulement 20 minutes.