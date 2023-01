Les résultats de la nuit en NBA

Wizards @ Knicks : 116-105

Hawks @ Mavs : 130-122

Hornets @ Rockets : 122-117

Cavs @ Grizzlies : 114-115

Heat @ Pelicans : 124-98

Pacers @ Thunder : 106-126

Clippers @ Jazz : 103-126

Wolves @ Nuggets : 118-122

Kings @ Lakers : 116-111

- Denver et Memphis continuent de se tirer la bourre à distance en tête de la Conférence Ouest :

Les Nuggets se sont un peu fait peur face aux Wolves et doivent leur victoire à un gros finish (9-0 sur les 3 dernières minutes), ainsi qu'au sang froid de Jamal Murray (28 pts) et, surprise (non), un triple-double de Nikola Jokic (31 pts, 13 pds, 11 rbds), dont la passe pour un dunk d'Aaron Gordon a permis à Denver de plier l'affaire. C'est la 8e victoire de suite pour les Nuggets, qui ont bien fait de se concentrer dans le money time.

(28 pts) et, surprise (non), un triple-double de (31 pts, 13 pds, 11 rbds), dont la passe pour un dunk d'Aaron Gordon a permis à Denver de plier l'affaire. C'est la 8e victoire de suite pour les Nuggets, qui ont bien fait de se concentrer dans le money time. En effet, Memphis a eu la bonne idée de remporter un match tendu face aux Cavs. Une fois n'est pas coutume, les deux héros de Memphis se nomment Steven Adams, auteur du panier de la victoire à 16 secondes de la fin, et Dillon Brooks, qui a préservé le score au buzzer en contrant le tir à 3 points de Darius Garland. Desmond Bane et Ja Morant ont compilé 49 points et les Grizzlies ont pu ajouter une 11e victoire de suite, record de franchise égalé.

Aquamane with the GAME-WINNING BUCKET pic.twitter.com/LiRQsLoZqd — Bally Sports: Grizzlies (@GrizzOnBally) January 19, 2023

- Vous ne rêvez pas. Les Kings sont 3e de la Conférence Ouest alors qu'il ne reste "que" 37 matches à jouer cette saison en NBA. Sacramento s'est fait le plaisir d'aller battre les Lakers à la Crypto Arena, pour signer une 5e victoire consécutive.

Malgré les efforts de LeBron James (32 pts, 9 pds, 8 rbds), les Lakers n'ont pas eu la même assurance et le même sang froid pour remporter cette partie serrée. Sacramento jouait pourtant sans Domantas Sabonis, mais De'Aaron Fox a été un très bon leader (31 pts), avec à nouveau de la confiance et de l'adresse dans le money time.

Los Angeles est 13e de la Conférence Ouest et à moins d'une série spectaculaire, d'un retour d'Anthony Davis et de contreperformances des concurrents, aura bien du mal à accrocher le play-in.

- Dans la famille des équipes en pleine bourre, on demande OKC. Le Thunder a glané une 4e victoire de suite en profitant de la méforme des Pacers (5 défaites consécutives). Cette équipe est clairement en train de viser une place pour le play-in, pour ne pas dire plus. Shai Gilgeous-Alexander et Isaiah Joe ont tous les deux inscrit 23 points, pendant que Lu Dort réussissait son record de rebonds en NBA (11) avec 22 points ajoutés à l'équation.

A noter aussi, le double-double de Kenrich Williams (12 pts, 11 pds) et l'adresse redoutable des hommes de Mark Daigneault (50§ en global, 16/38 à 3 points).

Le Thunder est 9e à l'Ouest, avec seulement deux victoires de moins que Dallas, 5e.

- Lauri Markkanen n'a pas raté son retour après deux matches d'absence. Le "Finnisher" a largement contribué à la victoire du Jazz face à des Clippers contraints de laisser Kawhi Leonard et Paul George au repos... Avec 34 points et 12 rebonds pour permettre au Jazz de rester à la 6e place à l'Ouest, Markkanen a agrémenté encore un peu plus sa candidature pour le All-Star Game.

Ah, et en plus il s'est permis de réussir le dunk de la nuit sur cet énorme patate sur Ivica Zubac...

Nicolas Batum était titulaire et a joué 23 minutes pour 11 points, 5 rebonds et 1 passe.

- Atlanta est en train de faire une spectaculaire remontée au classement et de chasser les critiques qui imaginaient une explosion totale avant la deadline de février. Les Hawks ont signé une quatrième victoire de suite cette nuit en allant battre Dallas au Texas. Dallas est dans une dynamique de confiance inverse et on l'a bien senti.

Dejounte Murray (30 pts) et Trae Young (18 pts, 12 pds) ont posé des problèmes trop compliqués aux Mavs. Luka Doncic (30 pts) a eu du mal à s'exprimer dans le 4e quart-temps (3 pts seulement).

Atlanta est 8e à l'Est, avec deux victoires de moins que Miami, 6e. Pour les Mavs, on imagine que le timing de cette mauvaise série coïncide avec les rumeurs indiquant que Doncic est mécontent et demande du renfort rapidement...

- Bradley Beal a fait son retour avec les Wizards et ce comeback a coïncidé avec une victoire solide et méritée au Madison Square Garden. Washington a pu prendre sa revanche après une défaite contre ces mêmes Knicks vendredi dernier. D.C. a presque constamment mené au score, emmené par Kyle Kuzma (27 pts), Kristaps Porzingis (22-11-5) et Beal (18 pts).

- Les Hornets ont dominé Houston dans un match entre cancres, mais ce succès a un goût amer. LaMelo Ball s'est à nouveau blessé à la cheville dans le 3e quart-temps... Terry Rozier (26 pts) a mené les débats pour répondre à Jalen Green (41 pts), en feu au point d'égaler son record de points en NBA et de sonner la charge dans le money time pour tenter un comeback. Sans succès.

- Le Heat a passé une soirée tranquille à New Orleans, ce qui a évidemment été facilité par les absences de Zion Williamson et Brandon Ingram. Miami a mené de bout en bout, avec un très bon Bam Adebayo (26 pts) et l'aide de Jimmy Butler (18 pts) et Gabe Vincent.

C'est la 4e victoire du Heat en 5 matches. Le début d'année 2023 nous montre que les Floridiens n'ont pas renoncé à rester une franchise qui compte à l'Est malgré un démarrage très poussif.