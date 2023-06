CQFR : Aaron Gordon énorme, les Nuggets filent vers le titre

Le résultat de la nuit en NBA

Denver Nuggets @ Miami Heat : 108-95 (3-1)

Trois joueurs des Denver Nuggets ont dépassé la barre des 20 points la nuit dernière. Mais le meilleur marqueur de l'équipe (et de la rencontre) n'est ni Jamal Murray, ni Nikola Jokic. Il s'agit d'Aaron Gordon, excellent sur ce Game 4 et auteur de 27 points à 11 sur 15 aux tirs. Il a ajouté 6 rebonds et 6 passes décisives. L'intérieur a été le facteur X sur cette rencontre, et même plus globalement depuis son arrivée dans le Colorado. Son premier coup de chaud dans le deuxième quart-temps a permis à son équipe de reprendre les devants après 12 premières minutes à l'avantage de Miami. Il a claqué deux paniers primés et un tir en tête de raquette en l'espace de quelques instants. L'autre moment fort a eu lieu en fin de troisième quart-temps, quand il a inscrit 7 points rapidement, dont un trois-points à 3 secondes de la sirène pour faire grimper l'écart à 13 points (86-73).

Aaron Gordon delivers a HUGE performance in the @nuggets Game 4 win to take a 3-1 lead! 27 PTS (11-15 FG), 7 REB, 6 AST Game 5: Monday, 8:30 PM ET on ABC pic.twitter.com/m28K3OzbxC — NBA (@NBA) June 10, 2023

- Bruce Brown a lui aussi passé le cap des 20 points. 21 plus précisément. Il a été très précieux dans son rôle, comme à son habitude. Son énergie est communicative et son adresse extérieure fait la différence. Il a surtout fait gonfler l'écart à la fin, quand Denver avait déjà plus ou moins gagné. Mais son impact est indéniable, à la fois sur ce Game 4 et sur cette série.

- Denver n'est plus qu'à une victoire du titre ! Les Nuggets ont encore une fois globalement maîtrisé leur sujet, sans pour autant dominer outrageusement. Ils sont en contrôle. Même quand Nikola Jokic sort du terrain. Le pivot serbe, qui a fini avec 23 points en étant sous les 50%, ce qui est suffisamment rare pour être souligné, a écopé d'une cinquième faute au tout début du quatrième quart-temps. Son équipe menait alors de 10 points mais Miami a passé un 8-0 dès le début du money time. La dynamique semblait alors en faveur du Heat, surtout en l'absence de la superstar adverse. Mais les joueurs de Michael Malone ont tenu bon. Au final, ils comptaient encor 9 points d'avance quand le Joker est revenu en jeu 5 minutes plus tard.