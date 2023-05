Les résultats de la nuit en NBA

Lakers @ Nuggets : 103-108

Denver Nuggets 2-0 Los Angeles Lakers

- On se demande dans quel état physique vont finir les Nuggets et les Lakers. C'était lisible sur tous les visages dans le 4e quart-temps : le rythme et l'intensité de ce game 2 étaient tels que les joueurs ont fini exténués. Au jeu du plus frais, c'est Denver qui est à nouveau sorti vainqueur d'une partie de très haut niveau et encore très plaisante à suivre.

Les hommes de Michael Malone ne se seraient sans doute pas envolés pour Los Angeles à 2-0 sans le 4e quart-temps phénoménal de Jamal Murray. Le Canadien n'est pas encore un All-Star - il l'aurait sans doute été sans sa blessure d'avril 2021 - mais il se comporte comme tel et même un peu plus. Murray a irradié dans la dernière période, après avoir eu du mal à régler la mire. Menés au score à l'entame du 4e, les Nuggets, Jokic en tête, s'en sont remis à la confiance et à l'énergie de l'ancien arrière de Kentucky.

Résultat : 23 de ses 37 points ont été inscrits dans le 4e quart-temps et sa capacité à ne pas trembler sur la ligne lors d'un money time hyper tendu a été inestimable. Sa défense, aussi, notamment en transition, pour priver les Lakers de paniers faciles, ne doit pas non plus être oubliée. Jamal Murray, qui a joué l'intégralité de la 2e mi-temps, finit avec 37 points, 10 rebonds, 5 passes et 4 interceptions. Une copie qui fait de lui le MVP de ce game 2.

Jamal Murray goes OFF in the 4th quarter to help Denver secure a 2-0 lead in the WCF! 37 PTS (23 PTS in the 4Q)

10 REB

6 3PM DEN/LAL Game 2: Sat, 8:30 PM ET | ESPN pic.twitter.com/PhpvDALSzF — NBA (@NBA) May 19, 2023

- Les Lakers n'avaient pas encore perdu deux matches de suite dans ces playoffs. Leur approche dans ce deuxième match dans le Colorado a été la bonne jusqu'à la moitié du 3e quart-temps. C'est à ce moment que les Nuggets ont commencé à réduire l'écart et à souffrir un peu moins physiquement. On a rarement vu la fatigue autant impacter LeBron James, par exemple.

Le King a été impressionnant défensivement tout au long de la partie, notamment en gênant Nikola Jokic par sa mobilité et son intelligence, mais a souffert offensivement en contrepartie. LeBron a shooté à 9/19, sans mettre le moindre panier à 3 points (0/6) comme dans le game 1. On peut repenser à l'opportunité manquée de revenir à 1 point à 26 secondes de la fin, sur une action près du cercle après s'être arraché sur une interception. C'est aussi lui qui a perdu le dernier ballon du match sous la pression de Bruce Brown, alors que les deux équipes se rendaient coup pour coup. Difficile d'accabler LeBron James, encore capable de finir avec 22 points, 10 passes, 9 rebonds et 4 interceptions dans un match de cette intensité et avec autant de kilomètres au compteur.

Anthony Davis est passé à côté de son match en attaque lui aussi, avec 18 points mais à 4/15, loin de son carton du game 1. En défense, en revanche, et même s'il a lui aussi fini sur les rotules (et sur la cheville de LeBron dans le money time...), il a de nouveau livré une prestation solide, même si on l'a vu moins dissuasif dans le 4e quart-temps.

- Dans ce champ de bataille entre soldats épuisés qu'a été la fin de match, Austin Reaves a encore été le plus vaillant. L'arrière des Lakers a maintenu le suspense dans le money time grâce à son agressivité et à sa réussite à 3 points, parfois même avec la planche. C'est peut-être un détail, mais il continue de grandir et de se montrer à la hauteur. Reaves est le seul Laker avec Dennis Schröder, cette fois sorti du banc, à avoir un +/- positif, et pas qu'un peu : +13.

- Nikola Jokic n'a pas marqué le moindre panier dans le 4e quart-temps, mais il a eu la lucidité de ne pas forcer et d'alimenter ses shooteurs, notamment Jamal Murray et Michael Porter Jr. Dans le main à main, le Joker a excellé et boucle son match avec un nouveau triple-double : 23 points, 17 rebonds, 12 passes.

Nikola Jokic posts ANOTHER triple-double in the @nuggets Game 2 win! 23 PTS | 17 REB | 12 AST | 3 STL WCF Game 3: Saturday, 10:30pm/et on ESPN pic.twitter.com/KPyZGELJny — NBA (@NBA) May 19, 2023

- Plutôt bon depuis le début des playoffs et même globalement depuis son retour à Los Angeles, D'Angelo Russell a du mal à peser positivement sur les rencontres de cette finale de Conférence. En sa présence sur le terrain, les Lakers sont à -41 (en 59 minutes). Lorsqu'il est sur le banc, Los Angeles est à... +30.

- Dans le registre inverse, Bruce Brown est ultra précieux. Ses entrées coïncident à chaque fois avec de bonnes périodes pour Denver. Outre l'interception sur LeBron qui a plié le match, Brown a apporté 12 points, 5 rebonds, 3 passes et 1 contre, à +16 en en 37 minutes.

- Jarred Vanderbilt, pourtant un atout défensif majeur depuis le début des playoffs, a encore disparu de la rotation en cours de partie après avoir pourtant débuté le match.

- Michael Malone a du mal à rester zen devant les médias ces derniers jours. Avant le match, il avait pointé du doigt son agacement devant ce qu'il considère comme un discours médiatique erroné. Pour lui, tout le monde est sorti du game 1 en félicitant les Lakers d'avoir trouvé un moyen de gêner Nikola Jokic. C'est peut-être vrai chez certains médias, mais ce n'est pas l'impression qu'on a eue. Malone a remis le couvert après le game 2, et pas qu'un peu.

"On a gagné un game 1 des playoffs et tout ce dont les gens ont parlé, ce sont les Lakers. Il faut être honnête, ça a été la narration dans tout le pays. Ils ont perdu, mais apparemment ils avaient découvert une faille. On a mis ça dans notre pipe et on l'a fumé. On est à 2-0".

Le programme de la nuit prochaine

Boston Celtics - Miami Heat, game 2, à 2h30 du matin

CQFR : Butler et Miami refroidissent déjà Boston