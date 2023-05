Les résultats de la nuit en NBA

Heat @ Celtics : 123-116

Boston Celtics 0-1 Miami Heat

On ne devrait même pas être surpris par cette équipe de Miami, pourtant on arrive encore à baisser notre garde. Comme les Celtics, finalement... Le Heat a encore remporté le game 1 à l'extérieur, comme face à Milwaukee et New York sur les séries précédentes. Boston s'est peut-être un peu cru arrivé après avoir écarté Philadelphie de son chemin et a vécu un calvaire en deuxième mi-temps en pensant avoir fait le plus dur en première.

En tête de 8 points à la pause, les Celtics se sont pris de plein fouet le réveil du Heat et la grandeur de Jimmy Butler. Miami a inscrit 46 (!) points dans le 3e quart-temps contre une équipe médusée et incapable de réagir. Butler a savamment posé son empreinte sur ce match des deux côtés du terrain. "Jimmy Buckets" a compilé 35 points, 7 passes, 5 rebonds et 6 interceptions à 12/25 pour déprimer les fans des Celtics, comme sur ce shoot à 3 points (son deuxième de la nuit) qui a climatisé le TD Garden à l'approche de la dernière minute du jeu.

Boston a bien tenté de renverser la situation dans le 4e quart-temps et est revenu à 5 points non loin du money time. Sauf que les erreurs et les pertes de balle se sont enchaînées, notamment du côté de Jayson Tatum. Plutôt bon pendant trois quart-temps (30 pts à 9/17), le héros du game 7 contre les Sixers n'a pas pris le moindre tir dans le 4e et a perdu trois ballons dans les cinq dernières minutes...

- Le Heat a été létal sur le plan de l'adresse, autant grâce à de bons choix de jeu et des joueurs focus, qu'aux difficultés défensives des Celtics, que l'on pensait derrière eux après leurs deux bons derniers matches face à Philadelphie sur ce plan-là. Miami a shooté à 54% au global, en étant diabolique à 3 points (16/31, 51%).

- Miami est vraiment l'exemple d'une équipe bien équilibrée derrière son franchise player. Si Jimmy Butler est allé mettre ses 35 points, Adebayo (20 pts) et le quatuor Vincent-Strus-Martin-Lowry (15 pts chacun) ont parfaitement contribué de ce côté-là.

- La différence d'expérience entre Erik Spoelstra et Joe Mazzulla s'est vue en deuxième mi-temps. Mazzulla a laissé ses joueurs prendre 46 points dans le 3e quart-temps sans temps mort, ni vraie tentative de couper court à la débandade. Spoelstra a vu son équipe prendre un 7-0 en 1 minute 30 dans le 4e quart-temps et a tout de suite pris un temps mort pour stopper l'hémorragie.

- Jaylen Brown s'est blessé à la main sur un dunk manqué dans le game 7 contre Philadelphie. On l'a vu en difficulté avec le ballon dans ce premier match face à Miami. Brown a perdu 6 ballons, donc plus de la moitié de l'ensemble des turnovers commis par Boston.

- Tiens, une autre preuve de l'excellence de Jimmy Butler dans ce game 1 et plus largement dans ces playoffs NBA 2023. Avec cette superbe copie rendue cette nuit, Butler est devenu le troisième joueur de l'histoire à sortir plusieurs matches à au moins 35 points, 5 passes, 5 rebonds et 5 interceptions dans la même campagne de playoffs. Les deux autres : Michael Jordan (7 matches) et Allen Iverson (2 matches).

Le programme de la nuit prochaine

Denver Nuggets - Los Angeles Lakers, game 2, 4h30 du matin.

