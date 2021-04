Les résultats de la nuit en NBA

Hawks @ Hornets : 105-101

Celtics @ Nuggets : 105-87

Pelicans @ Cavs : 116-109

Bucks @ Magic : 124-87

Raptors @ Knicks : 96-102

Spurs @ Mavs : 119-117

Pacers @ Grizzlies : 132-125

Bulls @ Wolves : 117-121

Pistons @ Clippers : 124-131

Heat @ Blazers : 107-98

Quatre posters bien lourds, ça n'arrive pas tous les jours

- Ce n'est pas tous les jours que l'on a quatre (!) posters aussi violents à vous montrer. On ne sait pas si la pleine lune a réveillé la violence chez certains, mais regardez un peu les énormes tomars lâchés par ces trois-là !

Miles Bridges contre Atlanta sur la truffe de Clint Capela, avec un commentateur en transe totale.

Paul George sur le rookie Isaiah Stewart face aux Pistons.

PG-13, OVER THE TOP! 🤯 LAC up 5 with 3:09 left on NBA LP. pic.twitter.com/UfXmpcyvFy — NBA (@NBA) April 12, 2021

Lonnie Walker face aux Mavs et à Nicolo Melli, est celui qui part sans doute de plus loin sur la prise d'appui.

Dans le même match, Dorian Finney-Smith s'est lui payé Jakob Poeltl dans un angle différent.

QUEL POSTER DE DORIAN FINNEY-SMITH SUR JAKOB POELTL 🔥💣pic.twitter.com/8B9YMlZ2X7 — Dallas Mavs France (@DallasMavsFr) April 12, 2021

DeRozan claque un game winner dans le derby

- DeMar DeRozan a rentré le shoot de la gagne à 0.5 seconde de la fin dans le derby texan entre les Spurs et les Mavs. Les gros matches de Kristaps Porzingis (31 pts, 15 rbds) et Luka Doncic (29 points, 7 passes) n'ont pas empêché l'arrière de San Antonio d'offrir la victoire à son équipe à mi-distance, comme un symbole.

Denver s'écroule sans raison, les Clippers ne s'arrêtent plus

- Pleine lune aussi ou pas, les Nuggets ont perdu toute énergie et capacité à jouer correctement au basket dans leur 4e quart-temps contre Boston. Denver a perdu cette période 31 à 8 (!) avec même un run de 31-3 pour les Celtics. Une liquéfaction un peu inquiétante pour Nikola Jokic (17-11-10) et ses camarades. Au sortir de sa meilleure perf au scoring en carrière, Jayson Tatum était incertain mais a tout de même fini avec 28 points au compteur.

- Les Clippers ont enregistré une 5e victoire de suite en dominant logiquement les Pistons à domicile. En l'absence de Kawhi Leonard, laissé au repos, Marcus Morris (33 pts) et Paul George (32 pts) ont mené la danse pour également porter leur série de succès à domicile à 9.

Sekou Doumbouya a passé 17 minutes sur le terrain en sortie de banc, mais sans se signaler autant que lors de ses dernières sorties : 0 point (à 0/3), 2 interceptions et 1 contre pour le Français. Killian Hayes était lui absent.

Bogdanovic porte Atlanta, Zion continue son festival

- Atlanta a réussi un petit exploit : battre Charlotte alors que les Hornets n'avaient jamais perdu cette saison lorsqu'ils étaient en tête au démarrage du 4e quart-temps. Malgré un paquet d'absents (Trae Young, Danilo Gallinari et John Collins pour ne citer qu'eux), les Hawks se sont accrochés et ont été portés par un excellent Bogdan Bogdanovic (32 points et 8 paniers à 3 points). Atlanta a comblé son retard de 10 points dans le dernier quart-temps pour aller chercher un 6e succès en 7 matches.

- Zion Williamson continue d'envoyer du lourd. La jeune star des Pelicans a guidé NOLA vers la victoire sur le parquet de Cleveland grâce à ses 38 points (à un point de son record personnel) et 9 rebonds, alors que son équipe était à la traîne à l'entame du dernier quart-temps. Brandon Ingram (27 pts, 8 pds) a lui aussi été important pour permettre à New Orleans de revenir à une victoire du 10e, Golden State.

Zion Williamson, ultra complet, a massacré les Sixers

LeVert déter

- Caris LeVert monte en puissance et les Pacers en profitent. Indiana a signé une troisième victoire de suite cette nuit en dominant Memphis. Les joueurs de Nate Bjorkgren ont profité des "presque triple-doubles" de Malcolm Brogdon (29-11-9) et Domantas Sabonis (18-15-9) pour poursuivre leur remontée au classement, mais c'est bien LeVert qui a été le plus saignant avec 34 points à 14/20, mais aussi 3 contres. Lorsqu'ils sont au complet, comme ça n'a pas si souvent été le cas cette saison, les Pacers sont une équipe redoutable.

- Dans ce match, Jonas Valanciunas a battu son record de points en NBA (34) avec 22 rebonds pour compléter une énorme copie individuelle qui n'a pas suffi à valider le comeback des Grizzlies en deuxième mi-temps.

🔥 34 PTS for Caris (most with IND)

🔒 3 BLK@CarisLeVert goes 14 for 20 from the field to power the @Pacers! pic.twitter.com/42Ri1qbbhv — NBA (@NBA) April 12, 2021

- Il a fallu que Milwaukee affronte Orlando pour que sa série de trois défaites de suite prenne fin. Toujours privés de Giannis Antetokounmpo, les Bucks n'ont pas eu à forcer le talent pour battre une équipe qui a opté pour le tanking jusqu'à la fin de la saison NBA. Khris Middleton (21 pts) et Bobby Portis (16 pts) ont été les deux plus en vue dans le groupe de Mike Budenholzer.

Les Knicks se font peur, Siakam se troue au pire moment

- Les Knicks ne lâchent pas prise dans la course à la qualification directe pour les playoffs. New York s'est imposé pour la première fois depuis quatre ans à Toronto, non sans s'être fait quelques sueurs froides et dilapidé une avance de 18 points. Les efforts de Julius Randle (26 pts), RJ Barrett (19) et Nerlens Noel (9 points, 13 rebonds et 4 contres) ont finalement suffi.

Pascal Siakam n'a pas dû bien dormir après ce match. A 10 secondes de la fin, alors que Kyle Lowry venait d'intercepter un ballon et de lui donner pour aller égaliser, le Camerounais a commis une reprise de dribble fâcheuse...

Els Knicks han sortit fort amb Randle (26 i 7/19) i Barrett (19 i 7/12) i estava +18 al 3r quart, però Toronto ha remuntat amb Gary Trent (23), Lowry (19) i Boucher (17 i 14). No era la nit de Siakam (16 i 5/18), que ho ha espatllat així 👇 pic.twitter.com/5SVFFeWUpT — Jordi Colomé Batlle (@JordiColomeB) April 12, 2021

KAT roule sur Chicago

- En ce moment, les Wolves ont une trajectoire assez facile à prévoir : deux défaites, puis une victoire, deux défaites, puis une victoire, et ainsi de suite... Au lendemain de l'annonce de la vente probable de la franchise, Minnesota a reproduit le schéma en dominant Chicago. Les Bulls ont chuté pour la 6e fois en 9 matches depuis leur lifting printanier. Ils n'avaient rien à opposer à Karl-Anthony Towns cette nuit. Le pivot des Wolves a fini avec 27 points, 12 rebonds, 8 passes et 2 contres, aidé notamment par D'Angelo Russell (27 pts).

- Lorsque Damian Lillard et CJ McCollum compilent 29 points et 9 pertes de balle, c'est que la soirée n'a pas été bonne. Portland s'est incliné devant Miami sans montrer un goût du combat très prononcé. Le Heat, qui a remporté 6 de ses 7 derniers matches, a compté jusqu'à 20 points d'avance en début de 4e quart-temps, grâce notamment à Bam Adebayo (22 pts).