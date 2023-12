Les résultats de la nuit en NBA

Nets @ Pistons : 118-112

Magic @ Wizards : 127-119

Hawks @ Bulls : 113-118

Pacers @ Rockets : 123-117

Grizzlies @ Pelicans : 116-115, après prolongation

Wolves @ Thunder : 106-129

Jazz @ Spurs : 130-118

Kings @ Blazers : 113-130

Hornets @ Clippers : 104-113

Les trompettes de 2023

- Les Detroit Pistons ont officiellement décroché le record de la plus longue série de défaites sur une saison en NBA. La 27e est survenue cette nuit, à domicile, contre Brooklyn. Malgré les efforts louables de Cade Cunningham (41 pts, dont 37 en deuxième mi-temps), qui s'est battu jusqu'au bout, et de Bojan Bogdanovic (23 pts), il était trop dur de sortir de la spirale pour les hommes de Monty Williams. Emmenés par Cam Johnson (24 pts) et Mikal Bridges (21 pts), les Nets ont réussi à ne pas devenir l'équipe qui allait relancer Detroit. Killian Hayes, malade, n'a de nouveau pas joué et va pouvoir tenter de faire oublier qu'il a fait partie de cette équipe maudite.

- Et 4-0 ! Les Grizzlies ont encore gagné avec Ja Morant, décrochant un succès qui les rapproche de leur identité de morts de faim et d'équipe très compliquée à affronter pour tout le monde. Memphis l'a emporté en prolongation à New Orleans après avoir gommé un retard de 15 points en deuxième mi-temps. Desmond Bane a été précieux pour décrocher l'overtime, puis sur la ligne pour assommer les Pelicans, mais on en a encore vu un Morant inspiré et efficace (31 points, 7 passes à 50%). Le meneur All-Star a ponctué sa performance avec un alley-oop spectaculaire en prolongation pour permettre à son équipe de préserver son invincibilité depuis son retour. Une bonne nouvelle n'arrivant jamais seule, Marcus Smart a fait son retour à la compétition et va pouvoir apporter sa fougue et son expérience à un groupe qui se prend à rêver à nouveau du play-in tournament.

JA MORANT. SEALS THE DEAL. Memphis pulls out the win in an OT thriller! pic.twitter.com/AlAyrwxQaO — NBA (@NBA) December 27, 2023

- Le choc de la nuit à l'Ouest a vu OKC sortir victorieux de la réception des Wolves. Le Thunder a dominé du début à la fin grâce à une performance collective de haut niveau et maîtrisée. Les joueurs de Mark Daigneault ont été partageurs (35 passes décisives) et se sont parfaitement réparti la tâche (les cinq titulaires entre 10 et 34 points), montrant rapidement leur supériorité du jour. Shai Gilgeous-Alexander était intenable (34 pts, 9 pasts à 14/19), épaulé par un Minnesota n'a pas montré son meilleur visage et a vite semblé dans un mauvais soir. Rudy Gobert (10 pts, 5 rbds) et les siens restent quand même en tête de la Conférence Ouest et sur une bonne dynamique.

SGA's impressive performance leads the @okcthunder to a win over the 1st-place Timberwolves! ⛈️ 34 PTS (14/19 FGM)

⛈️ 9 AST

⛈️ 6 REB pic.twitter.com/Tid62hUY5f — NBA (@NBA) December 27, 2023

- Comme après chaque match des Spurs, vous pouvez retrouver l'article de notre correspondant sur place Benjamin Moubèche. Il y évoque aujourd'hui Victor Wembanyama, de retour contre le Jazz avec un temps de jeu limité lors de la défaite des siens. Le Français, qui assure aller bien, a fini avec 15 points, 7 rebonds et 5 contres, sans pouvoir empêcher Utah de prolonger la série de défaites (5) de San Antonio.

- Les Wizards de Bilal Coulibaly se sont inclinés à domicile devant Orlando. Le rookie français a joué 26 minutes en sortie de banc pour 4 points, 6 rebonds, 3 passes et 2 contres, marquant sur son seul tir. Le Magic a dominé les débats grâce à un trio : Franz Wagner (28 pts, 9 asts, 8 rbds), Paolo Banchero (24 pts, 8 asts) et Anthony Black, qui a signé son record en (jeune) carrière NBA avec 23 points.

- Indiana a réussi un joli coup pour stopper sa série de défaites. Les Pacers sont allés l'emporter à Houston, grâce à un Tyrese Haliburton prolifique (33 points, 10 passes) et décisif. Le meneur All-Star a rentré un tir à 3 points important dans la dernière minute pour permettre aux siens de se détacher. Les Rockets n'ont pas profité du superbe match d'Alperen Sengun (30 pts, 16 rbds, 5 asts, 4 stls).

Tyrese Haliburton took over in the Pacers down-to-the-wire W in Houston! 🔥 33 PTS

🔥 10 AST

🔥 7 3PM pic.twitter.com/oZKXsqT9zG — NBA (@NBA) December 27, 2023

- Malgré un deuxième quart-temps catastrophique, les Bulls se sont accrochés et ont signé une 9e victoire en 13 matches depuis que Zach LaVine est absent. Chicago a dominé Atlanta avec un DeMar DeRozan inspiré (25 pts) et malgré l'absence de Nikola Vucevic. Pour sa première titularisation de la saison, Andre Drummond a été gourmand et a rappelé ses saisons statistiquement voraces. L'ancien pivot de Detroit a posé 24 points et 25 rebonds (!) dans cette partie. Au passage, les Hawks, qui continuent d'être d'une irrégularité confondante, ont vu la série de matches à au moins 30 points et 10 passes de Trae Young (21 pts, 13 asts) prendre fin.

- Les Kings ont commis un faux pas à Portland. Alors que les Blazers jouaient sans Deandre Ayton et Shaedon Sharpe, ils sont parvenus à créer la surprise et à passer 130 points à Sacramento. Anfernee Simons (29 pts) et l'épatant Duop Reath (25 pts, 9 rbds) s'est offert son record en carrière en sortie de banc, aidé par Scoot Henderson (17 pts, 11 asts) notamment. De'Aaron Fox (43 pts) et Domantas Sabonis (34 pts) ont fait e job en attaque, mais aucun de leurs camarades n'a dépassé la barre des 10 points...

- Toujours sans Kawhi Leonard, blessé à la hanche, les Clippers ont relevé la tête et ont évité une déconvenue à domicile face à Charlotte. La victoire des Californiens, orchestrée par James Harden (29 pts), Paul George (25 pts), Ivica Zubac (18 pts, 14 rbds) et Russell Westbrook (14 pts, 11 rbds, 6 asts) a été poussive, mais l'essentiel était de ne pas subir une troisième défaite consécutive. Trois jours après avoir perdu de 37 points contre Boston, c'est une petite bouffée d'air pour L.A.