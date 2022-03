Les résultats de la nuit en NBA

Cavs @ Raptors : 104-117

Pacers @ Grizzlies : 103-133

Wizards @ Bucks : 102-114

Bulls @ Pelicans : 109-126

Suns @ Nuggets : 140-130

- Le très bon coup de la nuit à l'Est est pour Toronto. En battant Cleveland, les Raptors sont revenus à égalité avec les Cavs à la 6e place, la dernière qualificative directe pour les playoffs. Cleveland garde pour l'instant ce spot grâce à un meilleur bilan sur les confrontations directes, mais il reste 9 matches aux hommes de Nick Nurse pour inverser la situation.

Pascal Siakam a été le grand bonhomme de la rencontre avec 35 points au compteur, un record personnel à 3 points (6 paniers), mais aussi 6 passes et 5 rebonds. "Spicy-P" a été ingérable pour les Cavs, pour lesquels ce sprint final s'annonce compliqué après avoir pourtant été l'une des belles histoires de la saison.

Pascal Siakam ties his season high in scoring and career high in threes as the @Raptors grab the win! 35 points

6-7 from deep pic.twitter.com/SqrfchFwe3 — NBA (@NBA) March 25, 2022

- Devin Booker a fêté le retour de Chris Paul avec les Suns en même temps que l'anniversaire de son match à 70 points en NBA. L'arrière de Phoenix a été la star d'un match de basket-champagne entre les Suns et les Nuggets. Fidèle à leur réputation, les gars de l'Arizona ont placé l'estocade dans le 4e quart-temps, avec un Booker incandescent (49 points, 10 passes) et un "CP3" déjà précieux (17 pts, 13 pds) et prêt à remettre le couvert jusqu'en Finales NBA.

☀️ @DevinBook's SEASON-HIGH leads the @Suns to win No. 60, clinching the best record in the NBA! 49 points

16-25 shooting

10 assists

3 steals pic.twitter.com/iDvNrM5zjL — NBA (@NBA) March 25, 2022

17 points, 13 dimes for @CP3 in his return as the @Suns clinch the NBA's best record! pic.twitter.com/p0QRwYIybZ — NBA (@NBA) March 25, 2022

Denver semblait avoir le contrôle de la partie, même avec un Nikola Jokic brouillon (8 TO, malgré 28 pts à 9/10) mais n'a pas tenu le choc dans le 4e QT, en dépit des efforts de Bones Hyland (23 pts).

Phoenix est assuré de terminer 1er de toute la ligue et atteint la jolie barre des 60 victoires.

- Depuis leur canapé, les Lakers ont eu le déplaisir de voir les Pelicans faire le job lors de la réception de Chicago et leur reprendre la 9e place. New Orleans, guidé par Devonte' Graham (30 pts), CJ McCollum (25 pts) et Jonas Valanciunas (16 pts, 10 rbds) a réussi un dernier quart-temps de feu : 40-24, face à des Bulls privés de DeMar DeRozan et trop dépendants de Zach LaVine (39 pts).

Chicago commence à trembler et ne possède qu'une victoire d'avance sur Toronto, 7e, et Cleveland, 6e. Il n'y a pas si longtemps on imaginait encore les joueurs de Billy Donovan se battre pour le top 3 à l'Est...

- L'annonce du repos forcé pour 15 jours de Ja Morant n'a pas perturbé les Grizzlies. Memphis a largement dominé Indiana, avec Desmond Bane toujours aussi tranchant (30 pts à 12/15) et prêt à hausser le ton en l'absence de son meneur, et une adresse à 3 points collective excellente (21 paniers primés, record de leur saison).

🔥 30 points for Desmond Bane

🔥 12-15 shooting@DBane0625 and the @memgrizz clinch the #NBAPlayoffs presented by Google Pixel! pic.twitter.com/F2vJolYkni — NBA (@NBA) March 25, 2022

- Même sans Giannis Antetokounmpo, ni Khris Middleton, les Bucks ont constamment été devants face aux Wizards. Jrue Holiday (24 pts, 10 pds) et Grayson Allen (21 pts) ont sonné la charge pour ramener Milwaukee à une petite victoire du Heat, leader de l'Est.