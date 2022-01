Les résultats de la nuit en NBA

Grizzlies @ Clippers : 123-108

Bucks @ Hornets : 106-114

Magic @ Pistons : 92-97

Jazz @ Pacers : 113-125

Knicks @ Celtics : 75-99

Heat @ Suns : 123-100

Domantas Sabonis a beau être considéré comme candidat à un trade avant la deadline de février, on ne peut pas dire qu'il ne donne pas tout pour les Pacers tant qu'il le peut/veut encore. L'intérieur d'Indiana a signé le meilleur match offensif de sa carrière cette nuit lors de la victoire des siens à domicile contre Utah avec une perf à 42 points à 18/22, avec 6 rebonds et 3 passes.

Certes, l'absence de Rudy Gobert, en protocole Covid, l'a forcément un peu aidé, mais les matches récents du Lituanien montrent qu'il reste un basketteur de calibre All-Star. Après 6 défaites de suite, Indiana reprend un peu du poil de la bête et Lance Stephenson n'y est pas étranger. "Born Ready" a signé un joli double-double (16 points, 14 passes) qui risque de donner envie aux Pacers de le conserver.

Les 36 points et 9 passes de Donovan Mitchell n'ont pas permis au Jazz d'éviter une deuxième défaite de rang sans Gobert.

A career-high 42 PTS on an efficient 18-of-22 shooting night 🔥 Domantas Sabonis showed out in front of the home crowd to lift the @Pacers to the dub! pic.twitter.com/FwVmaphxTI — NBA (@NBA) January 9, 2022

Le grand huit pour Memphis !

- Memphis est certes porté par un jeune leader formidable, mais les Grizzlies ont montré plus d'une fois cette saison qu'ils étaient capables de gagner sans Ja Morant. Laissé au repos en raison d'une douleur au mollet, le meneur a vu ses camarades, également privés de leur coach Taylor Jenkins (protocole Covid), poursuivre leur superbe série de victoires. Les Clippers n'ont pas pu empêcher la franchise du Tennessee d'enregistrer un 8e succès de rang.

Jaren Jackson Jr (26 points) et Desmond Bane (23 pts) ont contribué à cette victoire pour prolonger une dynamique qui permet aux Grizzlies d'égaler la meilleure série de leur histoire en NBA.

Detroit gagne le match des cancres, Hayes lâche un bonbon

- Le match entre les deux cancres de la ligue, Detroit et Orlando, a tourné en faveur des Pistons. L'équipe coachée par Dwane Casey est d'ailleurs plutôt en forme puisqu'il s'agit de son 3e succès en 5 matches. Trey Lyles (16 pts, 13 rbds), Hamidou Diallo (17 pts) et Saddiq Bey (16 pts) ont été les moteurs de leur équipe sur ce match où Killian Hayes était titulaire.

Le Français n'a pas été époustouflant statistiquement sur 24 minutes (5 points, 3 passes, 1 interception), mais il s'est en revanche offert une petite gourmandise avec une très belle no-look pass pour Isaiah Stewart.

"Where's Killian Hayes going with this ball?" 🤔 The no-look dime to Isaiah Stewart extends the @DetroitPistons lead on NBA League Pass: https://t.co/L8Rrlv9ZoR pic.twitter.com/opOiBYKAFL — NBA (@NBA) January 9, 2022

Giannis cartonne, mais Milwaukee chute à Charlotte

- En général, quand Giannis Antetokounmpo sort un match monstrueux, c'est que son équipe en a vraiment eu besoin et ça se termine plutôt bien. Cette fois, les exploits du Greek Freak n'ont pas pu sauver Milwaukee d'une défaite sur le parquet des Hornets. Malgré les 43 points et 12 rebonds du MVP des Finales 2021 avec un très propre 18/20 sur la ligne des lancers, les Bucks ont chuté à Charlotte.

Terry Rozier (28 points, dont un shoot clutch à 34 secondes de la fin), Miles Bridges (21 pts, 8 rbds) et LaMelo Ball (19 pts, 9 rbds, 8 pts) ont posé trop de problèmes aux Bucks, qui auront l'occasion de prendre leur revanche puisque les deux équipes se retrouvent en Caroline du Nord lundi.

🎯 TERRY ROZIER SINKS THE CLUTCH TRIPLE 🎯@hornets extend the lead late on NBA League Pass: https://t.co/L8Rrlv9ZoR pic.twitter.com/NKm3DP49ZH — NBA (@NBA) January 9, 2022

Sans Fournier, les Knicks ne savent pas battre Boston

- Evan Fournier a été laissé au repos à cause d'une douleur au mollet. Du coup, le Français n'a pas pu enflammer le match contre les Celtics comme il en a pris l'habitude depuis qu'il porte le maillot des Knicks. En l'absence du Français, New York a tenu une mi-temps avant de baisser pavillon au TD Garden. Pas de game winner de RJ Barrett ou de gros avantage dilapidé ce coup-ci pour Boston.

Jaylen Brown a signé le premier triple-double de sa carrière en NBA (22 pts, 11 pds, 11 rbds) pour mener la charge et réveiller les C's après les propos alarmés d'Ime Udoka deux jours plus tôt.

Orgie à 3 points pour Miami à Phoenix

- Le Heat est allé coller une danse à Phoenix en Arizona. Avec Tyler Herro (33 pts) et Duncan Robinson (27 pts) en meilleurs scoreurs, le thème de la soirée n'était pas trop difficile à comprendre. Avec 22 paniers à 3 points, Miami a égalé le record de la franchise grâce à ses deux remplaçants dynamiteurs malgré 11 joueurs absents dont Jimmy Butler.

Une fois n'est pas coutume, Chris Paul était en petite forme d'après ses standards (9 pts, 7 pds) et Devin Booker, bouillant en ce moment, a eu du mal à régler la mire (5/15).