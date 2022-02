Les résultats de la nuit en NBA

Spurs @ Cavs : 92-105

Bulls @ Hornets : 121-109

Raptors @ Thunder : 117-98

Warriors @ Jazz : 85-111

Lakers @ Blazers : 105-107

Wolves @ Kings : 119-132

Theo Maledon, les Lakers : Les 5 performances marquantes de la nuit en NBA

- On risque de vite reparler du siège éjectable sur lequel est assis Frank Vogel... Les Lakers ont perdu un match à ne pas perdre, cette nuit, sur le parquet des Blazers. Portland restait sur 6 défaites de suite, venait de perdre CJ McCollum, parti à New Orleans, et n'avait même pas encore activé ses nouvelles recrues...

Pourtant, malgré 7 points d'avance à la pause et un tandem LeBron James (30 points, 7 rebonds, 7 passes) - Anthony Davis (17 pts, 7 rbds, 6 pds, 6 blks) que l'on imaginait dominateur, les Lakers ont craqué en deuxième mi-temps.

Anfernee Simons (29 pts) et Jusuf Nurkic (19 pts, 12 rbds) ont été à leur avantage et ont profité de la fragilité de L.A. pour offrir un peu de réconfort à leurs fans, tout en restant au contact des Pelicans dans la lutte pour la 10e place.

Russell Westbrook était absent pour la première fois de la saison - pour un pépin physique a priori, mais en termes de timing on peut évidemment se poser des questions... - et il sera difficile de lui imputer cette défaite.

Anfernee Simons knocks down the CLUTCH 3 for the @Trailblazers on NBA League Pass! Watch Now: https://t.co/oz9UCQxdQa pic.twitter.com/kVpyWGjIvH — NBA (@NBA) February 10, 2022

- Domantas Sabonis a réussi ses débuts avec les Kings. Tout juste débarqué d'Indianapolis, l'intérieur All-Star a posé 22 points, 14 rebonds et 5 passes contre Minnesota pour mettre du baume au coeur de fans encore incrédules après le départ de Tyrese Haliburton. Sabonis a été bon et Sacramento a surpris les Wolves, qui restaient sur cinq succès consécutifs.

La présence du Lituanien a semble-t-il donné la pèche à Harrison Barnes (30 pts) et De'Aaron Fox (27 pts, 8 rbds).

- A 10 jours du premier All-Star Game NBA de sa carrière, Darius Garland a montré qu'il était prêt à justifier ce statut. Absent depuis 4 matches, le meneur des Cavs a été rayonnant lors de la réception de San Antonio : 27 points et 6 passes à 12/15, dans son duel avec un autre néophyte du All-Star Game, Dejounte Murray (16 pts).

Caris LeVert (11 pts) a fait ses débuts sous le maillot de Cleveland en sortie de banc.

- Les Bulls ont infligé aux Hornets une 6e défaite consécutive, tout en reprenant confiance après deux défaites de rang. Le trio majeur de Billy Donovan a encore fait de gros dégâts. DeMar DeRozan (36 pts), Zach LaVine (27 pts) et Nikola Vucevic (18 pts, 15 rbds, 8 pds) ont à nouveau combiné leurs efforts pour se rendre ce match plus simple et donner un avant-goût de leur force de frappe potentielle pour les playoffs.

Il s'agit du quatrième match consécutif de DeRozan avec au moins 30 points au compteur. Sa moyenne sur cette fenêtre : 37.5 points...

- Après 9 victoires de suite, les Warriors se sont inclinés devant le Jazz, laissant sans doute définitivement Phoenix s'envoler en tête de la NBA. Les Californiens n'étaient pas dans leur assiette et ont marqué le pas dès le début du 2e quart-temps.

Bojan Bogdanovic (20 pts), Donovan Mitchell (14 pts, 10 rbds, 8 pds) ou encore Udoka Azubuike (11 pts à 5/5) ont été à leur avantage. La défense du Jazz, même privée de Rudy Gobert, a limité les Warriors à 85 points et Stephen Curry à 16 points en 30 minutes.

- Tout roule pour les Raptors, qui ont décroché une 7e victoire consécutive sur le parquet d'OKC. Pascal Siakam fait décidément un début d'année civile tonitruant (27 pts, 16 rbds) et a pesé avec l'aide de Fred VanVleet (21 pts) notamment.

On saluera quand même les 18 points, 3 passes, 2 rebonds, 1 interception et 1 contre de Théo Maledon, qui recommence à trouver des minutes dans la rotation du Thunder en sortie de banc.