Les résultats de la nuit en NBA

Lakers @ Suns : 105-117

Spurs @ Pistons : 105-115

Cavs @ Hawks : 99-96

Magic @ Pelicans : 86-104

Jazz @ Mavs : 101-111

Nuggets @ Warriors : 116-118

Kings @ Clippers : 113-98

---

- Draymond Green a dû tomber sur le sketch d'Alban Ivanov sur le football de district. On ne voit pas comment il aurait pu incarner aussi bien le "Boucher des Yvelines, venu du ciel comme un pélican" sur ce coup de genou bien rude sur Austin Rivers.

what vaccine do you take to protect you from a Draymond Green flying knee death bomb to the chest? pic.twitter.com/pxRfA0nTzN — Qanon Latifah (@ch1w33th3d0g) October 7, 2021

Les Warriors ont gagné ce match grâce aux trois lancers réussis par l'ancien Net Chris Chiozza, mais Nikola Jokic n'a joué que 16 minutes. C'est bien assez pour que le MVP sortant de la NBA noircisse la feuille : 17 points, 10 rebonds, 2 passes et 2 contres...

- Andrew Wiggins a joué pour la première fois depuis son vaccin. Les complotistes diront qu'il a été transparent à cause de la piquouse, mais ils ne le connaissent sans doute pas assez pour voir que ça n'a strictement rien changé par rapport à d'habitude.

Doncic est déjà chaud

- Luka Doncic aussi a fait une reprise tranquille niveau temps de jeu, mais bien fat niveau production. Avec 19 points, 6 rebonds et 5 passes en 16 minutes, le Slovène a participé au succès de Dallas contre Utah. Doncic a fait en un quart d'heure ce que beaucoup n'arrivent pas à faire en quatre quart-temps.

📺: 19-6-5 à 8/10 au shoot en 15 mins ! Luka Doncic a régalé pour sa première de la saison ! pic.twitter.com/901qIsJ977 — Rod_NBA (@Buzzer_BeaterFR) October 7, 2021

La première de Melo, THT ça va détoner

- Sans LeBron ni Russ, mais avec Anthony Davis, les Lakers ont chuté à Phoenix (tiens, ça rappelle des souvenirs récents). Deandre Ayton a beau être vexé qu'on ne lui donne pas d'extension max, il ne compte pas s'arrêter de taffer et de faire des double-doubles (14 points, 11 rebonds en 22 minutes).

On notera que JaVale McGee a fait une belle entrée (12 points en 14 minutes) pour Phoenix, en faisant fréquemment passer DeAndre Jordan pour un plot. Dédé n'a plus le collier d'immunité "je suis pote avec KD et Kyrie" cette saison et il va devoir cravacher pour montrer qu'il a sa place.

- Carmelo Anthony (8 points en 17 minutes) qui marque un panier sous le maillot des Lakers, c'est comme la coupe de cheveux de madame. On salue la fraîcheur, mais on n'est pas encore sûrs d'aimer vraiment ça.

.@carmeloanthony knocks down his first bucket as a Laker 💪🏽 pic.twitter.com/XdDglQhDFR — NBA TV (@NBATV) October 6, 2021

- THT, ce n'est pas pour Talen Horton-Tucker, mais sans doute pour Très Haute Technique.

- behind-the-back + hesi main gauche pour split la première ligne défensive

- hesi main droite pour feinter McGee

- finger roll layup THT… on te voit. Le charbon commence à payer. pic.twitter.com/9yOYbeXKio — Lakers France (@LALakersFR) October 7, 2021

L'énorme poster de John Collins

- Les Hawks ont perdu à domicile contre Cleveland et ça la fout un peu mal, mais pas grave. Vu que ce n'est qu'un match de pré-saison, tout le monde se souviendra seulement de cet énorme pétard de John Collins sur une passe du rookie Sharife Cooper

EVERYBODY GO HOME WE ARE DONE HERE pic.twitter.com/rw15QbRFiH — Bally Sports: Hawks (@HawksOnBally) October 7, 2021

C'est encore du côté de SexLand que ça a scoré le plus pour les Cavs : 19 points (mais 7 pertes de balle) de Collin Sexton, 15 points et 7 passes pour Darius Garland. Ricky Rubio, tout champion du monde en titre qu'il est, a joué 23 minutes pour 8 points et 6 passes. A Atlanta, Timothé Luwawu-Cabarrot a joué 24 minutes pour 2 points, 4 passes et 2 interceptions.

- Touché à la cheville, Killian Hayes n'a pas participé à la victoire des Pistons contre les Spurs. Josh Jackson, qui a un peu le cerveau cramé mais du talent plein les pattes, a claqué 16 points en sortie de banc à +26 de différentiel.

- Les titulaires habituels des Clippers (dont Nicolas Batum), en dehors de Kawhi Leonard bien sûr, ont joué un gros quart d'heure contre Sacramento, avant d'aller faire la sieste sur le banc et de laisser les Kings se promener. Dans la famille "j'ai envie de me montrer et je shooterai ce que je je pourrai", on demande le rookie des Clippers Brandon Boston Jr, de Kentucky : 19 tirs pris en 24 minutes pour 20 points.

De'Aaron Fox n'a pas le temps et veut montrer que cette saison sera la sienne : 23 points à 7/10 en 22 minutes et encore quelques courses à vitesse supersonique qui justifient le fait que le sondage d'ESPN auprès des GM l'ait vu finir en tête pour le titre de joueur de le plus rapide de NBA.

- New Orleans et Orlando ont plus fait une revue d'effectif qu'un vrai match de préparation avec 15 joueurs utilisés d'un côté et 16 de l'autre. Sorti du banc, le rookie Jalen Suggs n'a pas réussi à régler la mire (1/7), ni à sortir le magic de la torpeur dans lequel il était plongé en 2e mi-temps, Nickeil Alexander-Walker (19 points, 5 passes en 25 minutes) a voulu se mettre en évidence pour que l'on commence à l'appeler par ses initiales, comme son cousin Shai Gilgeous-Alexander.

