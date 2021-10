Tous les ans, les General Managers de NBA participent anonymement à un sondage d'ESPN sur leurs pronostics et impressions avant le début de la saison.

Que faut-il retenir de celui de cette année ?

- Les Brooklyn Nets ne sont pas favoris pour le titre. Ils sont ULTRA-favoris. A 72%, les GM de la ligue voient Kevin Durant et sa bande remporter le titre de champion, devant les Los Angeles Lakers (12%) et les champions en titre, les Milwaukee Bucks (10%).

- Pour le titre de MVP, c'est nettement plus disputé. Kevin Durant arrive quand même en tête avec 37% des suffrages, juste devant Luka Doncic (33%). Les deux hommes ont une longueur d'avance sur Giannis Antetokounmpo (13%) et le tandem Joel Embiid-James Harden (7%). Et le MVP sortant, Nikola Jokic, dans tout ça ? Le "Joker" n'est même pas dans le top 6, puisque c'est Stephen Curry qui ferme le bal avec 3%.

- Pour le meilleur recrutement de l'intersaison, les GM ont été convaincus par celui du Miami Heat, avec notamment l'arrivée de Kyle Lowry. Les Floridiens sont premiers avec 47%, alors que les Lakers arrivent loin derrière (17%) malgré la signature de Russell Westbrook et Carmelo Anthony, entre autres.

- C'est sans surprise assez serré dans la course au titre de Rookie de l'année, mais c'est bien l'arrière des Rockets Jalen Green (47%) qui devance Cade Cunningham (40%) de Detroit et Jalen Suggs d'Orlando (7%).

- Victor Wembanyama figure dans ce sondage ! Vous vous demandez pourquoi ? Et bien figurez-vous que le Français est arrivé troisième à la question "quel est le meilleur joueur international qui ne soit pas en NBA" ? Nikola Mirotic et Vasilije Micic, MVP d'Euroleague en titre, devancent l'intérieur de l'ASVEL. Même en étant sacrément chauvins, ça nous semble un tout petit peu prématuré !

- On notera le joli plébiscite pour Erik Spoelstra pour le titre de meilleur coach de la ligue (55%), loin devant Monty Williams (17%), Quin Snyder (14%) et Gregg Popovich (10%).

Vous pouvez retrouver tous les résultats de cette étude ICI.

Kendrick Perkins : « Kevin Durant est le meilleur joueur du monde »