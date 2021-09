Kendrick Perkins : « Kevin Durant est le meilleur joueur du monde »

Pour nous, mais aussi probablement pour une grande partie des amateurs de basket, LeBron James n’est plus le meilleur joueur du monde. Et ce n’est pas dramatique. C’est juste qu’à ce stade de sa carrière, le King semble en-dessous d’un Kevin Durant par exemple. Kendrick Perkins partage le même avis.

Hooooo boy. Here we go... 😶

“Kevin Durant is the best player in the world.”@KendrickPerkins did NOT stutter in this convo with @scoopb.pic.twitter.com/hbLdeEJ8y0

— Bally Sports (@BallySports) September 2, 2021