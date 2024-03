Les résultats de la nuit en NBA

Bulls @ Clippers : 102-112

Nets @ Hornets : 99-110

Mavs @ Pistons : 142-124

Celtics @ Suns : 117-107

Spurs @ Warriors : 126-113

Jazz @ Nuggets : 121-142

Raptors @ Blazers : 118-128, après prolongation

Les Spurs surprennent les Warriors malgré l'absence de Wembanyama

- Dallas a mis une mi-temps à prendre le large face à Detroit. Les Mavs ont dominé les Pistons avec un nouveau record pour Luka Doncic, qui est devenu le premier joueur de l'histoire de la NBA à enchainer 6 triple-doubles avec au moins 30 points au compteur. Le Slovène a posé 39 points, 10 passes et 10 rebonds pour battre la marque établie par Russell Westbrook. C'est la deuxième victoire de suite pour les Texans, qui rebondissent après trois défaites de rang.

- Les Spurs ont gagné un match sans Victor Wembanyama ! Certes, les Warriors étaient eux privés de Stephen Curry blessé à la cheville, mais gagner sur le parquet des Warriors n'était normalement pas la plus simple des choses. Benjamin Moubèche nous raconte le match et les points à en retenir dans son traditionnel article post-game des Spurs.

- Les Clippers ne sont pas toujours les plus à l'aise dans les matches qu'ils doivent disputer en sortie de sieste. Après une première mi-temps poussive contre les Bulls, les Californiens se sont repris et ont fait le job. James Harden a signé son deuxième triple-double de la saison (14 pts, 11 rbds, 10 asts) et ses deux compères Paul George (22 pts) et Kawhi Leonard (19 pts) ont assuré l'essentiel pour décrocher une 3e victoire de suite. Les Clippers ne sont qu'à deux longueurs du duo Minnesota-Denver, et à peine plus du leader OKC.

- Denver, justement, a poursuivi sur sa très bonne lancée. Après l'impressionnante victoire contre Boston, les Nuggets se sont promenés face au Jazz. Malgré une gêne au bras droit, Nikola Jokic a tenu sa place et a tranquillement posé 26 points, 8 passes et 6 rebonds, laissant toutefois la vedette au scoring à Jamal Murray (37 pts). Les champions en titre ont compté jusqu'à 39 points d'avance en première mi-temps avant de voir Utah revenir à -14 dans le 3e QT, puis de reprendre leurs distances.

Jamal Murray (37 PTS, 6 3PM) was in his bag in the Nuggets' win over the Jazz ⚔️ pic.twitter.com/DMr1e01lh0 — NBA (@NBA) March 10, 2024

- Boston se devait de réagir après avoir perdu deux matches de suite pour la première fois de la saison. Les Celtics l'ont fait avec brio contre les Suns, en survivant aux 45 points de Kevin Durant, toujours orphelin de Devin Booker. Les joueurs de Joe Mazzulla ont retrouvé des couleurs et maîtrisé leur sujet, après avoir passé la veille du match à Phoenix pour se ressourcer et jouer au golf, de l'aveu de Jayson Tatum, auteur de 29 points.

KD went off for a SEASON-HIGH 45 PTS in a tough loss to the Celtics! pic.twitter.com/oEjQZGNw9J — NBA (@NBA) March 10, 2024

- Brooklyn a renoncé encore un peu plus au play-in tournament cette nuit. Les Nets se sont inclinés à Charlotte, contre des Hornets qui restaient sur 6 défaites de suite. Trois joueurs de Caroline du Nord ont fini en double-double, Miles Bridges (24 pts, 10 rbds), Nick Richards (15 pts, 11 rbds) et Vasilije Micic (12 pts, 10 asts), Brandon Miller ajoutant lui 23 points.

Cam Thomas a fait son retour après 6 matches d'absence et a inscrit 31 points en 30 minutes.

- Le match à suspense de la nuit était à chercher du côté de Portland, où les Blazers ont battu Toronto en prolongation. Après l'égalisation de Chris Boucher à 0.7 seconde de la fin pour les Raptors, Portland a repris ses esprits et conclu l'affaire durant l'overtime.

De retour de blessure, Deandre Ayton a sorti son plus gros match de la saison avec 30 points et 19 rebonds, aidé par Dalano Banton (25 pts) et Anfernee Simons (23 pts).