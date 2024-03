Les Spurs surprennent les Warriors malgré l’absence de Wembanyama

Malgré les absences de Victor Wembanyama et de Devin Vassell, les Spurs ont pris les Warriors par surprise ce samedi (126-113).

En dépit de l’absence de Stephen Curry, les Warriors se présentaient en clairs favoris ce samedi face aux Spurs, privés de Victor Wembanyama et de Devin Vassell. Ils n’ont pourtant pas pu stopper l’attaque des visiteurs, amputée de ses deux meilleurs marqueurs. Les hommes de Gregg Popovich quittent la baie de San Francisco avec leur première victoire de la saison sans Wembanyama (126-113).

Les snipers des Spurs profitent des trous dans la défense

Les Texans — qui disposent du meilleur taux de réussite de la NBA depuis le All-Star Break (42,9 %) — n’avaient jamais atteint la barre des 50 % à trois points lors de leurs 63 matches précédents. Leur record était de 19/39 (48,7 %) contre le Thunder, dix jours plus tôt, une précision qu’ils devaient en grande partie à Wembanyama et Vassell (8/13 à eux deux). Face à Golden State, ils ont défié toutes les attentes, terminant la rencontre à 17/33 (51,5 %), leur nouveau record cette année.

Victor Wembanyama, défenseur générationnel

La chance joue parfois son rôle lorsqu’une équipe excède ses standards, mais la défense des Warriors est la vraie coupable. En difficulté pour contenir les pénétrations adverses, pas assez réactifs sur les close-outs, ils ont laissé de nombreux tirs ouverts à San Antonio.

« Nous avons concédé 28 lancers francs et 17 tirs à trois points. On ne peut pas tout laisser passer », a regretté Steve Kerr au micro de Anthony Slater de The Athletic. « Ils ont eu tout ce qu’ils voulaient toute la nuit. »

Grâce à un mouvement de balle efficace, les Spurs — dont tous les trois points réussis ont suivi une passe décisive — n’ont eu aucun mal à profiter de ces largesses défensives. Julian Champagnie (17 points) n’a marqué que de l’extérieur (5/8), toujours lorsque les locaux le délaissaient pour venir en aide sur un drive.

Un Dominick Barlow surprenant en l’absence de Victor Wembanyama

Dans leur effort collectif, quatre autres joueurs ont franchi le cap des 15 points ce samedi. Jeremy Sochan (20 points à 7/14) l’avait déjà atteint à la mi-temps, mais il a dû passer le relai en raison de ses nombreuses fautes. Ce sont Malaki Branham (20 points à 7/15) et Keldon Johnson (22 points à 9/18, 11 rebonds) qui l’ont récupéré en seconde période.

En l’absence de Victor Wembanyama, Dominick Barlow s’est imposé comme un remplaçant étonnamment solide. Avec 19 points, son record de la saison, l’intérieur de 2,06 m a mis une pression nécessaire dans la raquette (7/9 aux tirs dans cette zone), collectant au passage 5 rebonds offensifs.

« Il a été génial », l’a complimenté Gregg Popovich. « Dom et Devonte’ (Graham) ont été mes joueurs préférés […] Dom a été très solide des deux côtés du terrain toute la soirée. »

Sans Stephen Curry, les Warriors sont restés sans réponse. Klay Thompson, meilleur marqueur de son collectif avec 27 points (8/16 aux tirs, 5/10 à trois points), n’a vu le parquet que cinq minutes dans le quatrième quart-temps — probablement à cause de ses errances défensives. Jonathan Kuminga, qui a cumulé 19 points dans les 12 dernières minutes, mais seulement 7 dans les 18 précédentes, s’est éveillé trop tard. Golden State, à 10/30 derrière l’arc, n’a pas pu regarder son adversaire dans les yeux sur la ligne extérieure.

Les deux équipes se retrouveront lundi, à San Antonio. Si Curry manquera ce nouveau rendez-vous, Victor Wembanyama devrait quant à lui être de la partie, selon son coach.

