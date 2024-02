Nouveau Mook #14 : nous avons percé le secret des SPURS !

Nous avons décrypté l'ADN si mystérieux de cette petite franchise qui a largement influencé l'ensemble de la NBA ces dernières décennies et qui en fait une équipe fondamentalement unique.

10-42. Le bilan des San Antonio Spurs en ce 9 février ne fait pas rêver. Il devrait même déprimer les plus fidèles fans de la franchise. Mais en réalité, pas du tout. Les fervents supporters de cette mythique équipe texane, qui ont si souvent goûté à la victoire ces 20 dernières années, savent que l'avenir est radieux. Alors peu importe si l'équipe patine encore un peu. Il y a plus de 20 ans, lorsque Gregg Popovich a pris les commandes, la saison 1996-1997 s'était soldée par un vilain bilan de 20-62. Deux ans plus tard, les Spurs gagnaient le premier de leurs 5 titres.

Cette franchise a quelque chose de spécial. Quelque chose de différent. On le sait tous, on le ressent tous, mais quel est cet ingrédient particulier qui en fait une équipe à part dans le paysage NBA ?

C'est ce sujet, cette question, qui a animé nos dernières réunions de rédaction. Après de longues heures de débats, des litres de café et des kilos de pizzas, nous sommes prêts à vous proposer notre réponse en 240 pages dans un Mook spécial dédié aux Spurs de San Antonio.

Au fil de ces 240 pages, nous vous racontons les origines de cette franchise, son ancrage profond dans cette ville si particulière du Texas ; nous revenons sur les moments glorieux mais également sur les périodes sombres ; nous avons tenté de percer les personnalités complexes que sont Gregg Popovich, Tim Duncan ou encore Tony Parker ; nous analysons en détail l'incroyable "Beautiful game" de la saison 2013-2014 ; nous avons décrypté l'ADN si mystérieux de cette petite franchise qui a tant influencé l'ensemble de la NBA d'aujourd'hui et qui en fait une équipe fondamentalement... unique.

