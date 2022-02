Les résultats de la nuit en NBA

Heat @ Hornets : 111-107, après deux prolongations

Wizards @ Nets : 117-103

Mavs @ Pelicans : 125-118

Sixers @ Bucks : 123-120

Rockets @ Clippers : 111-142

- 48 heures après une défaite aussi embarrassante que la tenue de James Harden contre Boston, les Sixers ont repris du poil de la bête. Joel Embiid a tenu à montrer face à Milwaukee et Giannis Antetokounmpo, l'un de ses concurrents les plus sérieux dans la course au MVP, que l'humiliation face aux Celtics n'était qu'un accident. Il l'a fait avec brio, juste avant la pause du All-Star Weekend.

Embiid a posé 42 points, 14 rebonds et 5 passes, tout en étant décisif en fin de match pour permettre à Philadelphie de plier l'affaire après avoir dilapidé 15 points d'avance.

Avec 32 points, 11 rebonds et 9 passes, Giannis a fait sa part du boulot, en vain.

🔔 42 PTS (14-21 FGM) | 14 REB | 5 AST 🔔@JoelEmbiid showed why he is leading the league in scoring, dropping 42 points in Milwaukee to secure the @sixers win! pic.twitter.com/lLvv9Piqxn — NBA (@NBA) February 18, 2022

Anthony Davis, c'est reparti pour plusieurs semaines d'absence

- Luka Doncic était d'humeur joueuse cette nuit et ce n'était pas une bonne nouvelle pour les Pelicans. Le Slovène a sorti un match dantesque (49 pts, 15 rbds, 8 pds à 17/35) en étant totalement indéfendable pour NOLA. Dallas n'a jamais été mené au score et l'enthousiasme de Doncic à pilonner la défense des Pels a rendu la soirée agréable pour Jason Kidd depuis son banc.

🪄 LUKA MAGIC 🪄 Luka EXPLODED for 49 PTS to power the @dallasmavs to victory in New Orleans. Luka has scored 45+ points in 3 of his last 4 games! #MFFL@luka7doncic: 49 PTS, 15 REB, 8 AST, 7 3PM pic.twitter.com/pWHLvqU7zE — NBA (@NBA) February 18, 2022

CJ McCollum a continué de prendre ses marques sous ses nouvelles couleurs avec 38 points.

- Il a fallu deux prolongations à Miami pour venir à bout de Charlotte. Les briscards se sont réveillés à temps : Kyle Lowry a inscrit 12 de ses 25 points durant l'overtime et Jimmy Butler, qui passait une soirée hideuse au shoot (5/24 au final) a rentré deux tirs très précieux durant la deuxième prolongation.

Pas très adroit non plus, LaMelo Ball a tout de même fini en triple-double avec 14 points, 14 passes et 10 rebonds.

The @MiamiHEAT & @hornets battled back and forth in a double-overtime THRILLER! @MilesBridges: 29 PTS, 11 REB@Klow7: 25 PTS, 9 REB, 5 AST, 2 STL, 6 3PM pic.twitter.com/WjtN3IMdpZ — NBA (@NBA) February 18, 2022

- La "magie" n'a duré qu'un match pour les Nets nouvelle version. Après la remontada face aux Knicks, Brooklyn a plié face à Washington, à domicile, donc sans Kyrie Irving. Avec Seth Curry et Andre Drummond dans le cinq, les joueurs de Steve Nash ont tenu le coup pendant trois quart-temps, avant de prendre l'eau dans le 4e, sous les coups de Rui Hachimura (20 pts), Corey Kispert (16 pts) et Ish Smith (15 pts).

- Les Clippers n'ont pas fait de quartier et ont profité des largesses défensives des Rockets pour leur passer 142 points sans prolongation. Luke Kennard a fait un festival à 3 points (8/9) pour préparer son concours de samedi au All-Star Game, Marcus Morris (27 pts) et Terance Mann (20 pts) ajoutant leur contribution dans cette promenade de santé. Nicolas Batum était titulaire et a joué 21 minutes pour 3 points, 4 rebonds et 3 passes.