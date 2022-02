Anthony Davis, c’est reparti pour plusieurs semaines d’absence

Les saisons commencent malheureusement à vraiment se ressembler de plus en plus pour Anthony Davis. Avec donc chaque fois les mêmes pépins physiques - enfin, non d'autres pépins en réalité - qui viennent plomber la dynamique de l'intérieur All-Star. Il a déjà raté 20 matches depuis le coup d'envoi de la saison régulière en octobre. Il va encore en manquer davantage. En effet, AD s'est fait mal à la cheville lors du match contre le Utah Jazz avant hier. Les images laissaient craindre le pire et le verdict se veut presque rassurant puisqu'ESPN annonce qu'il souffre finalement d'une entorse au pied.

Mais il sera donc indisponible pour au moins un mois, si ce n'est plus. Les médecins des Los Angeles Lakers vont réévaluer la situation d'ici quatre semaines. Un vrai coup dur dans la dernière ligne droite de la saison. Les Californiens, neuvièmes à l'Ouest avec un bilan de 27 victoires et 31 défaites, luttent pour leur place en playoffs. Ils vont devoir se reposer encore un peu plus sur LeBron James, 37 ans. Le sprint s'annonce compliqué.

