Les résultats de la nuit en NBA

Thunder @ Celtics : 119-115

Bucks @ Hornets : 114-104

Blazers @ Pacers : 133-112

Nets @ Raptors : 116-103

Wolves @ Rockets : 114-107

Mavs @ Warriors : 133-103

Quelle sale soirée pour Golden State !

- Sale soirée pour les Warriors. Golden State a pris une énorme danse contre les Mavs avec, entre autres réjouissances :

la mi-temps la plus faible de la franchise depuis que Steve Kerr est en poste (29 points marqués)

est en poste (29 points marqués) un score ahurissant à la pause (62-29)

Un 28-0 dans les dents avec plus de 9 minutes sans marquer le moindre panier

Les Warriors ne sont jamais entrés dans le match et seul Stephen Curry (27 pts) a apporté une éclaircie en faisant grimper le record de paniers à 3 points marqués sur un mois entier à 90 pour avril.

Luka Doncic, lui, s'est régalé et a donné maux de tête et tournis aux Californiens. Le Slovène a inscrit 39 points en seulement 28 minutes à 15/23, avec 8 passes, 6 rebonds et 2 interceptions.

Stephen Curry vs Bradley Beal : à qui le titre de meilleure gâchette NBA ?

- Boban, c'est quand même un vrai bon gars :

Boban gets tossed after being called for a flagrant 2 foul on Jordan Poole 👀 pic.twitter.com/f5bd9PyF3T — Bleacher Report (@BleacherReport) April 28, 2021

Anfernee Simons en feu à 3 points

- On pensait que Damian Lillard ou CJ McCollum réveillerait Portland. C'est finalement Anfernee Simons qui a été le plus en vue pour offrir leur première victoire aux Blazers après 5 défaites de suite et une inquiétante glissade au classement. Simons était complètement en feu face aux Pacers, particulièrement from downtown.

Le jeune Blazers a inscrit 9 paniers à 3 points (9/13) en rentrant ses 9 premiers tirs pour échouer à deux longueurs du record de la franchise en la matière, détenu par Damian Lillard. Simons a fini avec 27 pts pour donner un peu d'air à Portland. Il faudra tout de même confirmer face à une opposition plus forte, puisque les Pacers ont été contraints de titulariser une raquette avec deux ailiers de formation, Oshae Brissett et JaKarr Sampson.

Boston inquiète à nouveau...

- Les Celtics ont l'air d'être repartis dans leurs travers... Après leur série de bons résultats (8 victoires en 9 matches), les joueurs de Brad Stevens recommencent à inquiéter et à perdre contre des équipes faibles. Boston a enregistré sa troisième défaite de suite cette nuit contre Oklahoma City à domicile.

Le Thunder restait sur... 14 défaites consécutives et a une réaction d'orgueil face à des Celtics un peu léthargiques. Très agressif, Luguentz Dort (24 pts à 11/13 sur la ligne) a reçu le soutien de Darius Bazley (21 pts) et du tandem Roby-Jerome (30 pts cumulés) en sortie de banc.

En l'absence de Jayson Tatum, Jaylen Brown a sans surprise fait un carton (39 points à 13/26 avec 11 rebonds et 4 interceptions). Seul Payton Pritchard lui a filé un coup de main significatif (28 pts).

Côté français, Théo Maledon a marqué 6 points et donné 5 passes, avec 3 rebonds, 1 interceptions et 5 pertes de balle. Le Français a néanmoins montré du sang froid sur la ligne (4/4), avec notamment deux lancers convertis à 30 secondes de la fin. Evan Fournier était titulaire et a été actif (11 pts, 7 rbds, 5 stls) à défaut d'être adroit (4/14).

Giannis calme les Hornets

- Milwaukee a réussi à ne pas terminer la saison régulière avec trois défaites contre Charlotte. Menés par Giannis Antetokounmpo (29 pts, 12 rbds, 8 pds), les Bucks ont bien géré leur affaire après avoir perdu leurs deux premiers matches face aux Hornets cette saison.

- Le Greek Freak a rapidement donné le ton et, preuve de sa concentration, n'a manqué aucun de ses 5 lancers.

Giannis (29p/12r/8a/3s) does it all to power the @Bucks! pic.twitter.com/YmpeftmLFK — NBA (@NBA) April 28, 2021

- Miles Bridges continue de squatter le top 10 NBA comme un métronome. Après le dunk ravageur et le shoot au buzzer, l'ancien joueur de Michigan State a ajouté la finesse à son répertoire contre Milwaukee.

- Jrue Holiday ne nous avait plus habitués à décoller comme il l'a fait pour postériser Bismack Biyombo !

Jrue puts Biyombo ON A POSTER!! pic.twitter.com/jZ6JYqicgf — Milwaukee Bucks (@Bucks) April 28, 2021

Enorme surprise, Brooklyn est qualifié pour les playoffs...

- Les Nets ont joué à 8 contre Toronto, mais ça ne les a pas empêchés de devenir la première équipe de l'Est à valider son ticket pour les playoffs.

- Malgré une prestation assez poussive et un retard de 6 points à l'entame du 4e quart-temps, Brooklyn a accéléré au bon moment dans le sillage de Kevin Durant (7 de ses 17 pts dans le dernier QT) et avec 7 des 8 joueurs impliqués à au moins 10 points.

- Curiosité de la nuit, le joueur qui a le moins marqué pour les Nets cette nuit se nomme... Kyrie Irving, 9 points. C'est le 16-2 passé au cous de l'ultime période qui a permis aux joueurs de Steve Nash de plier l'affaire.

Les Wolves gagnent encore, mais que se passe-t-il ?

- Vous ne rêvez pas, Minnesota a bien gagné trois matches de suite. Après s'être payé deux fois le Jazz, les Wolves ont montré qu'ils pouvaient rester concentrés même contre des cancres et se sont imposés face aux Rockets.

- Le gros match de Karl-Anthony Towns (31 pts) et les efforts d'Anthony Edwards (19 pts) et D'Angelo Russell (15 pts) ont permis à Minny de gagner pour la première fois depuis 9 ans à Houston après 14 défaites de suite là-bas.