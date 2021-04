Stephen Curry vs Bradley Beal : à qui le titre de meilleure gâchette NBA ?

Ces trois dernières saisons, James Harden a tué tout suspense pour le titre de meilleur scoreur. La distinction semble un peu moins prisée aujourd'hui que dans les années 90 et 2000, mais reste un trophée appréciable pour quiconque a des chances de la décrocher. Avec son trade vers Brooklyn, le "Bearded One" n'est plus dans la course et c'est une très bonne nouvelle pour le suspense. Alors qu'il ne leur reste que 11 matches à disputer, Stephen Curry et Bradley Beal sont en train de se livrer un superbe duel à distance. L'un des plus serrés de ces dernières années, ça ne fait aucun doute.

La nuit dernière, grâce à ses 45 points contre San Antonio, Beal a repris la tête. Avec 1632 points inscrit en 52 matches, l'arrière des Washington Wizards tourne à 31.38 points de moyenne. Stephen Curry, qui affrontera Dallas la nuit prochaine, est à 31.26 points par match en 53 apparitions (1657 points en tout).

Pour poursuivre le chassé-croisé, Curry devra marquer au moins 38 points face aux Mavs. Tout à fait possible au vu du rythme de croisière de la superstar des Warriors.

Le sprint final est lancé et il se pourrait bien que l'on ait droit à une bataille jusqu'au dernier match entre les deux All-Stars qui tentent de qualifier leur équipe pour le play-in tournament. Par le passé, quelques duels pour le titre de meilleur scoreur n'ont connu leur dénouement qu'au dernier soir de la saison régulière.

Bien après le mythique duel à distance entre George Gervin, aka "The Iceman" et David Thompson, le modèle de Michael Jordan, on a ainsi vu Shaquille O'Neal échouer à trois reprises en dernière minute coup sur coup/

En 1998, Shaq avait été devancé par Michael Jordan pour 26 petits points. La saison suivante, c'est face à Allen Iverson qu'il avait dû se contenter de la place de dauphin. En 1994, c'est David Robinson, avec 71 points inscrits lors du dernier match, qui avait par contre réussi la remontada face à lui. Le Big Cactus a tout de même bouclé sa carrière avec deux titres de meilleur scoreur (en 1995 avec Orlando et 2000 avec les Lakers).

Plus récemment, Kevin Durant a devancé LeBron James d'un point de moyenne (en 2010), avant de s'emparer d'un nouveau trophée en 2012, dans une lutte à distance avec Kobe Bryant. Le Black Mamba avait opté pour le repos lors du dernier match, au lieu de tenter d'inscrire 38 points pour rattraper KD.

Quelque chose nous dit que Stephen Curry, qui a déjà été meilleur scoreur NBA, et Bradley Beal, qui court après depuis la saison dernière, vont ménager le suspense jusqu'au bout...

