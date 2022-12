Les résultats de la nuit en NBA

Thunder @ Hornets : 113-121

Cavs @ Pacers : 126-135

Clippers @ Celtics : 110-116

Grizzlies @ Raptors : 119-106

Knicks @ Spurs : 115-122

Rockets @ Mavs : 114-129

- Les Celtics ont remporté l'affiche de la nuit face aux Clippers, pour conforter un peu plus leur domination sur la NBA dans cette saison régulière. Outre les 29 points chacun des JayJay flingueurs, il faut noter l'impact de Derrick White (15 pts), auteur d'un contre déterminant sur Paul George à 33 secondes de la fin, alors que Boston ne menait que de 3 points.

Derrière, Jaylen Brown et Jayson Tatum ont réussi trois lancers pour valider ce nouveau succès, le quatrième de suite. Les efforts de Kawhi Leonard (26 pts) n'ont pas suffi. Nicolas Batum, touché en première mi-temps, n'a joué que 8 minutes.

Derrick White's rim protection as a guard is remarkably good pic.twitter.com/QpDYs1lNNG — Jackson Frank (@jackfrank_jjf) December 30, 2022

- Le classement des Mavs ne convient pas à Luka Doncic et il a bien l'intention de faire tout ce qui est humainement possible pour corriger ça. Deux jours après son triple-double légendaire, le Slovène a remis le couvert en 3D pour permettre à Dallas de battre le voisin Houston.

Doncic a posé 35 points, 13 passes et 12 rebonds, après avoir validé ce nouveau tour de force statistique en milieu de 3e quart-temps. Les Mavs, qui sont désormais à cinq victoires consécutives, ont compté jusqu'à 25 points d'avance.

Jason Kidd avait décidé de titulariser Frank Ntilikina. Le Français a joué 19 minutes pour 2 points, 3 rebonds et 2 passes, sans briller plus que ça mais en montrant au moins qu'il avait toujours sa place dans l'esprit du coach de Dallas.

- Ja Morant peut aussi être déterminant à la passe. Il l'a prouvé avec les Grizzlies face à Toronto, pour aider son équipe à casser une série de trois défaites. Le meneur All-Star a battu son record en NBA avec 11 passes décisives (avec 19 pts), pour permettre à Memphis de gagner pour la première fois au Canada depuis 7 matches.

Les Raptors ont eux concédé une 8e défaite en 10 matches malgré les efforts de Pascal Siakam (25 pts, 10 rbds), expulsé pour 6 fautes en fin de partie.

🔥 @JaMorant was making plays from every spot on the floor en route to a career-high 17 dimes! pic.twitter.com/MqGqICddUw — NBA (@NBA) December 30, 2022

- Les Pacers sont toujours aussi enthousiasmants et surprenants. Cette nuit, ils ont passé 135 points à l'une des meilleures défenses de la ligue, Cleveland, grâce à un feu d'artifice à 3 points (19/31) et un finish d'enfer. Menés de 7 points en début de 4e quart-temps, les joueurs de Rick Carlisle ont tenu le choc grâce à Tyrese Haliburton (29 pts), Buddy Hield (25 pts) et Aaron Nesmith (22 pts) notamment.

Indiana est de retour au 6e rang et continuera de jouer crânement sa chance en 2023 pour tenter de retrouver les playoffs.

On ne sait pas si Buddy Hield avait un avion à prendre pour rentrer passer les fêtes dans ses Bahamas, mais il avait l'air sacrément pressé.

Why the rush, Buddy? 😅 Instant action on the NBA App: https://t.co/1pomQZMAZK pic.twitter.com/5w3JSd8fEZ — NBA (@NBA) December 30, 2022

- Les Knicks sont redevenus désespérants. Leur mauvaise série s'est poursuivie cette nuit à San Antonio, où ils ont concédé une 5e défaite de rang. Les Spurs ont survécu on ne sait trop commence au carton de Julius Randle (41 pts) et au plus gros match offensif en NBA d'Immanuel Quickley (36 pts), titulaire en l'absence de Jalen Brunson.

Les Texans ne se sont pas laissés abattre par la domination de Randle et se sont appuyés sur leur leader cette saison, Keldon Johnson (30 pts) et Romeo Langford (23 pts, record personnel). New York redescend au 8e rang et finit bien mal l'année après que l'on ait cru les voir trouver leur rythme de croisière.

Evan Fournier est lui sorti du purgatoire ! Le Français a joué 17 minutes en sortie de banc pour 11 points à 4/6. Il n'était plus apparu sur un parquet avec le maillot des Knicks depuis... le 13 novembre.

- Si les Hornets décident de se dévouer corps et âme à la Wembanyama Race, il va falloir laisser Mark Williams en G-League. Le pivot rookie a joué un rôle important dans la victoire de Charlotte à Oklahoma City, avec un double-double (17 pts, 13 rbds, 2 blks) et une apparition prometteuse. Avec LaMelo Ball (27 pts, 9 pds, 10 rbds) et PJ Washington (25 pts) à la baguette, Charlotte a pu survivre aux 28 points de Shai Gilgeous-Alexander.

Théo Maledon a joué 12 minutes en sortie de banc et a distribué 4 passes décisives.