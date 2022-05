Les résultats de la nuit en NBA

Sixers @ Heat : 92-106

Mavs @ Suns : 114-121

Miami Heat - Philadelphie Sixers : 1-0

Sans surprise, Philadelphie n'a pas réussi l'exploit de s'imposer à Miami sans Joel Embiid. On attendait James Harden plus agressif, comme il l'avait lui-même évoqué, mais on n'a pas vraiment vu le MVP 2018 dans ces dispositions. Gêné par la défense d'élite du Heat et peut-être plus capable d'activer ce mode full offense, Harden (16 points, 9 rebonds, 5 passes à 5/13) a comme toute son équipe baissé pavillon en 2e mi-temps.

Les Floridiens, menés d'un point à la pause, ont tranquillement haussé le ton. Bam Adebayo (24 points, 12 rebonds, 4 passes à 8/10) s'est régalé en l'absence d'Embiid et Tyler Herro (25 points) a retrouvé toute sa verve après avoir passé les derniers jours avec des difficultés respiratoires.

Sans Kyle Lowry, Miami n'a pas semblé trop inquiet au cours de la rencontre. Le groupe d'Erik Spoelstra a défendu le plomb en ne laissant que 92 points à Philadelphie, avec le seul Tobias Harris proche de son rendement optimal (27 pts).

Embiid étant toujours absent pour le game 2 (il y a plus de chances qu'il se trouve dans une file d'attente de la préfecture de Sarcelles pour sa naturalisation qu'à South Beach), Doc Rivers va devoir trouver des solutions aux limites affichées dans cette première rencontre de la série. L'adresse extérieure (6/34) en est une. L'impact de James Harden en est une autre.

Phoenix Suns - Dallas Mavericks : 1-0

La logique a été respectée aussi du côté de Phoenix, où les Suns ont remporté le game 1 de leur série contre Dallas, non sans avoir dû se prendre en pleine poire un gros match de cochon de Luka Doncic. Le Slovène a compilé 45 points, 12 rebonds et 8 passes à 50% au shoot et en allant 14 fois sur la ligne, ce qui est généralement mauvais signe pour l'adversaire en NBA.

L'adversaire en question est un peu différent de la normale, puisque les Suns sont capables de survivre à des performances de cet ordre si elles restent limitées à un seul joueur. Or, en dehors de Maxi Kleber (qui s'est méchamment éclaté le dos et le coccyx en retombant mal à un moment), personne d'autre que Luka ne semblait prêt pour l'événement du côté des Mavs. Phoenix a donc toujours été en tête au tableau d'affichage et n'a que rarement autorisé les Texans à se rapprocher suffisamment pour croire à un renversement de situation.

En shootant à 50% et en ultra dominant la bataille du rebond (51-36), Chris Paul et ses camarades ont pu assez sereinement prendre ce game 1. C'est la 10e fois consécutive que les Suns battent les Mavs en NBA et il risque d'y avoir besoin d'un match arbitré par Scott Foster pour casser cette dynamique.

Deandre Ayton (25 pts, 8 rbds) a, comme depuis le début des playoffs, été excellent. Devin Booker peine un tout petit peu à retrouver son adresse (7/20) mais compense par une belle activité (9 rebonds et 8 passes), alors que CP3 n'a pas eu à puiser dans ses ressources physiques, Cam Payne ayant fait suffisamment de bons passages pour lui épargner plus de 30 minutes de jeu.

On notera aussi le bel apport de Cam Johnson (17 pts) en sortie de banc ou cette très belle et inattendue séquence de JaVale McGee, parti au dunk en transition après avoir volé le ballon à Luka Doncic.