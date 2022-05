Joel Embiid veut devenir français et jouer avec les Bleus !

Joel Embiid serait sur le point de franchir un pas supplémentaire vers une éligibilité pour jouer en équipe de France. Selon RMC Sport, le pivot camerounais a entamé des démarches pour être naturalisé et disponible pour les prochaines échéances internationales. On imagine qu'il a notamment en tête les Jeux Olympiques à Paris en 2024, une compétition qu'il n'aurait qu'une chance infime de disputer avec le Cameroun, dont il n'a toujours pas porté les couleurs en match officiel.

Pour que ce qui semble désormais être un vrai objectif pour lui, Joel Embiid va devoir faire face à quelques obstacles. S'il obtient sa naturalisation sportive, il faudra convaincre la Fédération et le sélectionneur de la pertinence de l'inclure alors qu'il n'a aucun passé avec les Bleus. Il faudra aussi sans doute convaincre certains cadres réticents, comme Evan Fournier qui avait émis un avis assez tranché sur la question lorsqu'elle lui avait été posée.

Joel Embiid chez les Bleus ? Evan Fournier est contre et se justifie

En ce qui concerne le public, il y aura vraisemblablement deux camps.

D'un côté ceux qui se réjouiront d'avoir dans leurs rangs l'un des meilleurs joueurs du mode et l'un des plus dominants en NBA, qu'importe que son lien avec la France ne soit pas un lien de sang, mais seulement linguistique et affectif. Après tout, des nations ont remporté des compétitions en utilisant ce système...

De l'autre, ceux qui estiment que le basket français produit suffisamment de joueurs de haut niveau et est suffisamment compétitif - en témoigne les dernières campagnes internationales - pour s'abaisser à naturaliser un joueur non issu de la formation français ou qui n'a jamais joué ou vécu en France.