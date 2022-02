Les résultats de la nuit en NBA

Grizzlies @ Pistons : 132-107

Nets @ Wizards : 112-113

Heat @ Pelicans : 112-97

Raptors @ Rockets : 139-120

Clippers @ Mavs : 105-112

Bucks @ Suns : 107-131

Knicks @ Warriors : 116-114

NBA trade deadline : tous les mouvements

- Le départ de Kristaps Porzingis n'a pas l'air d'avoir perturbé Luka Doncic plus que ça. On pourrait même croire que ça lui a donné envie de célébrer sur le terrain. La star des Mavs a sorti un match énorme contre les Clippers, avec un record de points en carrière à la clé (51 pts, 9 rebonds et 6 passes à 17/26) et un premier quart-temps où le Slovène a semblé marcher sur l'eau (28 pts).

Malgré le one-man show de Doncic, les Clippers se sont accrochés et ont donné du fil à retordre aux Texans en revenant à 2 points dans le 4e quart-temps. Nicolas Batum, titulaire, a inscrit 10 points en 28 minutes à 4/5.

. . . 51 POINTS

9 REBONDS

6 PASSES

17/26 AU SHOT

7/14 à 3-POINTS

10/14 AUX LANCERS@Luka7Doncic, membre de la #TeamLeBron, lors de la victoire des @DallasMavs ! #MFFL pic.twitter.com/523NGQRYZ0 — NBA France (@NBAFRANCE) February 11, 2022

- Pendant une mi-temps, on a cru que les Nets allaient "fêter" le départ de James Harden avec une victoire à Washington. Mais malgré les efforts de Kyrie Irving (31 pts) et Cam Thomas (27 pts), Brooklyn a concédé une 10e défaite de rang. Les Wizards ont pris le contrôle en fin de 3e quart-temps, dans le sillage du premier triple-double en carrière de Kyle Kuzma (15 pts, 13 rbds, 10 pds).

- Le remake des Finales NBA 2021 n'aura tenu ses promesses que pendant une mi-temps. Les Suns ont écrasé les Bucks après le repos en comptant jusqu'à 27 points d'avance, grâce à Deandre Ayton (27 pts), Mikal Bridges (18 pts) et Chris Paul (17 pts, 19 pds), qui a enregistré au passage le 500e double-double de sa carrière.

#ValleyProud WIN DeAndre Ayton : 27 PTS, 7 REB, 12-14 FG

Chris Paul : 17 PTS, 19 AST, 7 REB MIL 107-131 PHX pic.twitter.com/SrWawqMy6s — NBA France (@NBAFRANCE) February 11, 2022

- Les fans des Knicks ont un peu revu le Julius Randle de la saison dernière, lors du déplacement à Golden State. New York a créé la surprise en dominant les Warriors dans une fin de match serrée, en partie parce que Randle a retrouvé son niveau de All-Star le temps d'une rencontre : 28 points, 16 rebonds et 7 passes.

Stephen Curry a beau avoir posé 35 points et 10 passes, il a manqué du jus aux Californiens pour éviter une deuxième défaite de suite. Evan Fournier (22 pts) a été très bon dans le dernier quart-temps, inscrivant notamment un panier à 3 points important aux abords du money time.

Klay Thompson a eu un ballon pour la gagne à 6 secondes de la fin mais a manqué sa tentative.

- Memphis n'a pas traîné sur le parquet de Detroit. Après avoir posé un violent 41-19 dans le premier quart-temps, les Grizzlies ont géré leur avantage obtenu notamment via les 23 points de Ja Morant et le double-double de Steven Adams (17 pts, 14 rbds).

Killian Hayes n'a joué que 13 minutes en sortie de banc pour 2 points, 4 passes et 2 rebonds, avec un problème de fautes limitant qui l'a vu quitter le terrain pour 6 incartades.

- Miami a conforté sa première place à l'Est en dominant les Pelicans en Louisiane lors de la première apparition de CJ McCollum sous ses nouvelles couleurs. L'ancien Blazer a inscrit 15 points, mais en shootant à 6/21. Du côté du Heat, Kyle Lowry a terminé en triple-double (14 pts, 11 rbds, 11 pds, 4 stls) et la paire Butler-Adebayo (29 pts) chacun a ajouté sa pierre à l'édifice.

- Gary Trent Jr est en feu ces dernières semaines et il a voulu partager sa flamme avec les Rockets. L'arrière de Toronto a inscrit 42 points pour aider son équipe à signer une 8e victoire de suite, avec le concours de Pascal Siakam (30 pts).