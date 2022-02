NBA trade deadline : tous les mouvements

La deadline des trades en NBA est passée. Voici ce qui s'est passé ces dernières heures sur le marché.

Jeudi 10 février, le jour J

21h12 : Les Knicks ne bougeront également pas, d'après Adrian Wojnarowski. Une inactivité problématique pour la suite de la saison.

21h05 : Aucun mouvement pour les Lakers, c'est confirmé. Pas franchement génial pour les Californiens, en attendant le marché des joueurs libres...

21h00 : C’est officiellement terminé ! Mais attention, les franchises ont encore un peu de temps pour finaliser certains mouvements en cours…

20h59 : Trade ! Les Boston Celtics récupèrent Daniel Theis en provenance des Houston Rockets, qui obtiennent Dennis Schröder, Enes Freedom (Kanter) et Bruno Fernando.

20h45 : Gros trade entre les Mavericks et les Wizards ! Dallas arrête l'expérience Kristaps Porzingis, envoyé à Washington contre Spencer Dinwiddie et Davis Bertans, d'après Shams Charania.

20h28 : Les Charlotte Hornets ont trouvé leur intérieur ! La franchise de Michael Jordan a trouvé son bonheur avec Montrezl Harrell. Dans le même temps, Vernon Carey et Ish Smith prennent la direction des Washington Wizards. A noter qu'Aaron Holiday quitte la formation de DC pour les Phoenix Suns contre du cash.

20h06 : Torey Craig fait son retour aux Phoenix Suns ! La franchise de l'Arizona a trouvé un accord avec les Indiana Pacers en sacrifiant Jalen Smith et un futur choix au second tour de la Draft, d'après Adrian Wojnarowski.

20h04 : Recruté par les Philadelphia Sixers, James Harden a déjà activé sa "player option" à 47,3 millions de dollars pour la saison prochaine. L'objectif ? Pouvoir négocier une énorme prolongation dès cet été !

19h38 : Trade entre les Celtics et les Spurs ! Boston envoie Josh Richardson, Romeo Langford et un choix au premier tour de la Draft à San Antonio pour récupérer Derrick White, d'après le journaliste de The Athletic Shams Charania.

19h33 : Sans surprise, Ben Simmons se montre emballé par ce trade aux Brooklyn Nets ! D'après la journaliste d'ESPN Ramona Shelburne, l'Australien a même déjà parlé avec Kevin Durant. Et les deux hommes se trouvent sur la même longueur d'onde.

19h25 : BLOCKBUSTER TRADE ! Les Philadelphia Sixers et les Brooklyn Nets se sont entendus pour un énorme échange concernant James Harden et Ben Simmons !

Les Philadelphia Sixers récupèrent James Harden et Paul Millsap .

. Les Brooklyn Nets obtiennent Ben Simmons, Seth Curry, Andre Drummond et deux choix au premier tour de la Draft NBA 2022 et 2027.

19h07 : D'après The Athletic, le camp de Ben Simmons se montre confiant concernant son trade aux Brooklyn Nets ce jeudi.

18h49 : L'Orlando Magic a prévu de couper l'arrière E’Twaun Moore, selon Chris Haynes de Yahoo Sports. Une bonne pioche pour le banc d'un prétendant aux Playoffs ?

18h44 : L'entraîneur des Philadelphia Sixers Doc Rivers a annulé l'entraînement du jour "la bonne chose à faire sur le plan humain". L'effectif peut-il exploser avec un trade sur le fil pour l'arrière des Brooklyn Nets James Harden ? En tout cas, Chris Haynes de Yahoo Sports confirme des discussions ce matin entre les deux parties.

18h29 : Petit trade pour les Boston Celtics. Tous les deux blessés jusqu'au terme de la saison, PJ Dozier et Bol Bol sont envoyés au Orlando Magic avec de l'argent et un choix au second tour de la Draft NBA contre un choix au second tour de la Draft NBA, selon Adrian Wojnarowski. Un moyen d'économiser de l'argent pour les C's.

18h14 : Il ne s'agit pas d'un secret, l'intérieur des San Antonio Spurs Jakob Poeltl dispose d'une grosse cote de popularité. Et les Charlotte Hornets sont en discussions pour le récupérer avec un package composé de PJ Washington, Kai Jones et un choix au premier tour de la Draft NBA, d'après Michael Scotto d'HoopsHype.

17h48 : Encore un mouvement ! Goran Dragic, avec un choix protégé au premier tour de la Draft NBA 2022, est envoyé aux San Antonio Spurs, alors que les Toronto Raptors récupèrent Thaddeus Young, Drew Eubanks et un choix au second tour de la Draft NBA 2022. Le Slovène va immédiatement négocier un buy-out avec les Texans, probablement pour rejoindre les Dallas Mavericks.

17h43 : Trade ! Marvin Bagley est envoyé à Detroit par Sacramento. Le transfert implique quatre équipe et les Kings récupèrent Donte DiVincenzo des Bucks mais aussi Trey Lyles et Josh Jackson des Pistons. De son côté, Serge Ibaka rejoint Milwaukee. Semi Ojeleye et Rodney Hood sont envoyés aux Clippers.

Bagley à Detroit, Ibaka à Milwaukee : Trade à 4 entre les Bucks, Clippers, Pistons et Kings

17h10 : Selon Jake Fischer de Bleacher Report, le bruit court que les Mavs et les Raptors seraient engagés dans des négociations qui aboutiraient à un trade de Kristaps Poringis vers Toronto. L'idée paraît un peu saugrenue - en tout cas tant qu'on ne sait pas ce que lâcheraient les Raptors - mais on va tout de même regarder du côté de Dallas sur ces prochaines heures...

Word first started making the rounds last night, and discussion of a framework where Kristaps Porzingis potentially heads to Toronto has since circulated around NBA front offices. There's of course mutual interest in bringing Goran Dragic to Dallas. Unclear how serious talks are. — Jake Fischer (@JakeLFischer) February 10, 2022

17h00 : Les Hornets aimeraient recruter Christian Wood pour renforcer leur raquette et seraient en discussion avec Houston pour monter un trade dans les heures qui viennent, à en croire Evan Massey. Ce dernier précise que les demandes des Rockets sont pour le moment trop élevées.

16h51 : Au tour des Wizards de faire dans la grande braderie. Selon Jonathan Sherman, le GM des Wizards Tommy Sheppard, est prêt à trader absolument n'importe quel joueur de son effectif à l'exception de Bradley Beal et Kyle Kuzma. Attention donc, dans ces dernières heures, à ce qui pourrait arriver à Montrezl Harrell, KCP, Deni Avdija, Rui Hachimura et bien d'autres...

16h42 : On ne pensait pas forcément que Miami bougerait pendant cette deadline, mais une rumeur relayée par Matt Moore indique que le Heat pourrait envisager de se séparer de Duncan Robinson, son serial shooteur un peu irrégulier cette année, contre une offre intéressante. L'émergence de Max Strus, diabolique à 3 points, n'est pas étrangère à l'apparition de ces bruits de couloir.

16h35 : Orlando, l'équipe avec le plus mauvais bilan en NBA cette saison, cherche clairement à se constituer un petit trésor de guerre pour les prochaines Drafts. Après les rumeurs autour de Terrence Ross (voir plus bas), Jonathan Sherman annonce cette fois que c'est Robin Lopez qui serait convoité. Le Magic réclame là aussi un 1er tour de Draft, ce qui ne sera pas si simple à obtenir...

16h14 : On sait que les Knicks font partie des équipes attendues au tournant autour de la deadline et il se dit que TOUT le roster ou presque est disponible pour un trade. Avant que l'on en arrive à ces extrémités, Marc Berman du NY Post affirme que New York essaye toujours activement de convaincre les Pacers de lâcher Myles Turner. Parmi les joueurs proposés dans un package, on voit apparaitre les noms de Kemba Walker, Alec Burks et même Mitchell Robinson désormais...

15h37 : Selon Keith Smith, Orlando demande un 1er tour de Draft en échange de Terrence Ross, dont les prouesses offensives en sortie de banc sont à même d'intéresser quelques équipes ambitieuses avant la deadline.

15h02 : Boston et Milwaukee continuent de discuter pour un deal impliquant Dennis Schröder et Donte DiVincenzo selon Celtics Blog. Les Bucks seraient un peu inquiets de la profondeur de leur effectif sur les postes arrières et ont dans l'idée que l'Allemand répondrait à leurs besoins.

14h40 : Adrian Wojnarowski n'en démord pas : les Nets et les Sixers ne sont pas proches d'un accord pour le trade impliquant James Harden et Ben Simmons. Le pape de la breaking news a expliqué ce qui constituait l'un des freins à la transaction : le fait que James Harden n'ait pas officiellement demandé à Brooklyn d'être tradé avant la deadline, au contraire de ce qu'il avait fait à Houston. D'après Woj, Harden redouterait les retombées médiatiques et auprès des fans, pour lesquels son image avait déjà été entachée par la méthode employée pour forcer son trade la saison dernière...

11h31 : Selon Marc Stein, plusieurs équipes ont déjà appelé les Portland Trail Blazers pour Damian Lillard. Des tentatives qui ont échoué avec un statut d'intouchable pour le meneur de jeu.

9h26 : Les New York Knicks, les Los Angeles Lakers et les Toronto Raptors discutent d’un trade autour de Cam Reddish et Talen Horton-Tucker, d’après Michael Scotto d’HoopsHype.

Les Lakers reçoivent : Reddish et Alec Burks .

. Les Knicks reçoivent : Goran Dragic et des choix de Draft.

et des choix de Draft. Les Raptors reçoivent : Horton-Tucker et Nerlens Noel.

Mercredi 9 février, J-1

21h33 : Les Sacremento Kings ferment la porte pour Harrison Barnes ! Longtemps mentionné dans les rumeurs, l'ailier sera finalement retenu par les Californiens, qui veulent gagner maintenant, d'après Marc Stein.

21h25 : Face aux nombreux intérêts pour Jerami Grant, les Detroit Pistons sont gourmands d’après Adrian Wojnarowski : deux choix au premier tour de la Draft NBA. Loin de devoir agir dans l’urgence, la franchise de Motor City se dit prête à attendre l’été prochain afin de faire monter la pression.

20h48 : Second trade de la soirée ! Un petit mouvement cette fois-ci : le Miami Heat reçoit un choix au second tour de la Draft NBA 2026 alors que l'Oklahoma City Thunder récupère KZ Okpala.

20h09 : Nous avons un trade ! Et il s'agit d'un mouvement plutôt intéressant pour le Utah Jazz ! D'après le journaliste d'ESPN Adrian Wojnarowski, la franchise de Salt Lake City se renforce avec Nickeil Alexander-Walker, en provenance des Portland Trail Blazers, et Juancho Hernangomez, en provenance des San Antonio Spurs.

Les Blazers récupèrent Joe Ingles, blessé pour toute la saison, Elijah Hughes et un choix au second tour de la Draft. Dans le même temps, les Spurs obtiennent Tomas Satoransky et un choix au second tour de la Draft.

19h59 : Bon, Adrian Wojnarowski vient de calmer tout le monde : il n'y aurait aucune discussion en cours entre les Brooklyn Nets et les Philadelphia Sixers pour James Harden.

19h27 : Les Los Angeles Lakers n’ont plus aucun espoir avec Russell Westbrook. Mais face à la complexité d’un trade dès maintenant, le meneur sera plutôt échangé l’été prochain d’après The Athletic…

19h06 : Malgré les intérêts de plusieurs franchises, les Indiana Pacers n’ont pas prévu d’échanger l’arrière Buddy Hield, récupéré mardi dans le deal avec les Sacramento Kings, selon le journaliste d’ESPN Zach Lowe.

18h58 : Les New York Knicks veulent bouger avant la deadline des trades et Evan Fournier s'impose comme un sérieux candidat à un départ. Selon SNY, les Knicks discutent sérieusement pour un échange à venir du Français.

18h25 : Les Brooklyn Nets et les Philadelphia Sixers auraient repris les discussions pour un trade concernant James Harden, selon le journaliste d'ESPN Brian Windhorst. En plus de Ben Simmons, les Nets réclameraient deux ou trois atouts supplémentaires. Et surtout, Harden pousserait pour un échange...

14h27 : Il y aurait discussion entre les Lakers et les Wizards pour un trade envoyant Talen Horton-Tucker et des picks à Washington, pendant que Spencer Dinwiddie ferait le chemin inverse pour renforcer les Lakers à la mène selon Chris Mannix de SI.

12h18 : Selon Kyle Neubeck de Philly Voice, les Sixers et les Nets sont toujours en plein bras de fer en attendant de voir si l'un ou l'autre craquera dans le dossier autour de Ben Simmons et James Harden. Sans surprise, rien ne se passera a priori avant jeudi.

Mardi 8 février, J-2

19h23 : Incroyable ! Les Kings ont pété un boulard et lâchent leur pépite Tyrese Haliburton pour une infusion instantanée de Domantas Sabonis, annonce Adrian Wojnarowski d'ESPN. Sacramento récupère donc Sabonis, Jeremy Lamb, Justin Holiday et un 2e tour de Draft 2027. Les Pacers, qui avaient déjà enclenché le mode reconstruction, accueillent Haliburton, Buddy Hield et Tristan Thompson.

16h30 : BOUM, la Woj/Shams Bomb ! CJ McCollum est tradé aux New Orleans Pelicans. Après 9 ans passés sous le maillot de Portland, l'arrière de 30 ans portera celui des Pelicans. NOLA lâche tout de même Josh Hart, Nickeil Alexander-Walker, Tomas Satoransky, Didi Louzada, le 1er tour de Draft 2022 des Pelicans (si le pick est situé entre le 5 et le 14, 2023 dans le cas contraire) et deux futurs 2e tours de Draft. Larry Nance et Tony Snell accompagnent également McCollum à NOLA.

CJ McCollum tradé à New Orleans !

15h37 : Evan Fournier et Kemba Walker sont disponibles pour un trade. Les deux recrues phares de l'intersaison des Knicks n'ont pas donné satisfaction et la franchise est déjà prête à les bouger avant la deadline, annonce Fred Kat de The Athletic.

16h04 : Selon Brian Windhorst d'ESPN, les Nets, comme les Sixers, passent des appels pour tenter de transférer au moins un de leurs joueurs. Coincidence amusante - sauf pour les intéressés - ils portent le même nom. Joe Harris et Tobias Harris seraient ainsi proposés à droite et à gauche par leurs General Managers respectifs, Sean Marks et Daryl Morey.

15h20 : Les Los Angeles Lakers auraient proposé Talen Horton-Tucker et un tour de Draft aux Boston Celtics dans l'espoir de récupérer Josh Richardson, selon Evan Massey. Utah serait aussi à l'affût pour récupérer Richardson après la blessure de Joe Ingles.

12h12 : Selon ESPN, les Philadelphia Sixers ont directement fait part de leur intérêt pour James Harden. Une requête déboutée sans grande hésitation par Marks. Harden peut devenir free agent à l’issue de la saison mais il continuerait en coulisse de répéter son engagement sur le long terme avec son équipe actuelle.

En attendant, il se cherche un agent – il gère sa carrière avec son manager depuis quelques années – pour s’occuper de la situation.