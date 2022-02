Les Kings récupèrent Domantas Sabonis mais lâchent Tyrese Haliburton !!!!

Les Sacramento Kings sont incorrigibles. Alors que la franchise occupe la treizième place de la Conférence Ouest - tout en restant en course pour le play-in - elle a décidé de se séparer de son joueur le plus prometteur. Tyrese Haliburton a été envoyé aux Indiana Pacers en compagnie de Buddy Hield et de Tristan Thompson. Les Californiens vont récupérer Domantas Sabonis en échange, ainsi que Jeremy Lamb et Justin Holiday.

Jeremy Lamb AND Justin Holiday. https://t.co/0GbRwKcRBP — Adrian Wojnarowski (@wojespn) February 8, 2022

C'est dur de comprendre pourquoi les Kings ont préféré céder Tyrese Haliburton plutôt que De'Aaron Fox. Peut-être que seul le sophomore intéressait les Pacers. Voilà Sacramento avec un axe 1-5 plutôt intéressant mais avec un effectif encore trop moyen pour vraiment prétendre aux playoffs.

De son côté, Indiana construit son effectif de demain avec un joueur très talentueux, capable de devenir la première option de l'équipe dès la saison prochaine tout en évoluant avec Malcolm Brogdon.