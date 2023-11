Les résultats de la nuit en NBA

Warriors @ Pistons : 120-109

Spurs @ Pacers : 111-152

Mavs @ Magic : 117-102

Wizards @ Sixers : 128-146

Bucks @ Nets : 120-145

Lakers @ Heat : 107-108

Clippers @ Knicks : 97-111

Jazz @ Bulls : 113-130

Kings @ Rockets : 97-122

Celtics @ Wolves : 109-114, après prolongation

Hawks @ Thunder : 117-126

Pelicans @ Nuggets : 116-134

Ep #118 : Nos conclusions hâtives du début de saison NBA

- Les Lakers sont revenus à un point du Heat dans le money time en partie grâce à la détermination de LeBron James (30 pts), mais plus personne n'a marqué de panier après un lancer du King à 2:39 du terme. Une fin de match verrouillé qui a permis aux Floridiens de s'imposer dans le sillage de l'énorme triple-double de Bam Adebayo (22 points, 20 rebonds et 10 passes), Jimmy Butler et Tyler Herro ajoutant 28 et 22 points. Les deux équipes, finalistes en 2020, affichent le même bilan de 3 victoires pour 4 défaites.

- Les Nuggets ont eu chaud face à NOLA et ont dû combler un retard de 20 points face aux Pelicans de Zion Williamson (20 pts, 10 rbds, 9 asts) avant de s'imposer. Il faut dire que ça aide un peu d'avoir Nikola Jokic dans ses rangs. Le MVP des Finales 2023 a signé le 108e triple-double de sa carrière (35 pts, 14 rbds, 12 asts), pour dépasser LeBron James et Jason Kidd au classement all-time.

- Malgré le nouveau carton de Cam Thomas (45 pts), les Nets ont plié en deuxième mi-temps contre les Bucks et la volonté de Giannis Antetokounmpo (36 pts, 12 rbds) de prendre le contrôle du match en fin de 3e QT. Damian Lillard a ajouté 21 points dans cette première victoire de Milwaukee à l'extérieur cette saison.

- Sans surprise, les Sixers ont mis une danse aux Wizards et Joel Embiid a mené le bal. Le MVP en titre a claqué 48 points avec un coup d'accélérateur dans le 3e quart-temps pour mettre Washington hors d'état de nuire, ce que les Wizards arrivent déjà parfaitement à faire par eux-mêmes. Nicolas Batum a fait de bons débuts sous ses nouvelles (et dernières ?) couleurs en NBA. Le capitaine de l'équipe de France a joué 17 minutes en sortie de banc et a fini avec 11 points, 2 rebonds et 1 interception à 4/5, avec +30 de différentiel. Son jeune compatriote Bilal Coulibaly est lui aussi sorti du banc adverse, apportant 10 points et 3 rebonds en 19 minutes.

- La première de James Harden sous le maillot des Clippers s'est soldée par une défaite cette nuit au Madison Square Garden. Les Clippers étaient plutôt bien dans la rencontre, jusqu'à un effort des Knicks dans le 4e QT pour prendre le dessus grâce au réveil de Julius Randle (27 pts) et au retour de RJ Barrett (26 pts) notamment. Harden était titulaire et a fini avec 17 points et 6 passes, au sein d'un line-up avec Westbrook, George, Leonard et Zubac qui a terminé avec un +/- négatif.

- Il n'y a plus d'équipe invaincue en NBA. Les Celtics ont mordu la poussière sur le parquet des Wolves en prolongation dans un match très serré, dans lequel la pression défensive de Minnesota a fait la différence. Rudy Gobert (14 pts, 12 rbds) et ses camarades ont ainsi limité Boston sous les 40% et ont réussi à provoquer 18 pertes de balle. Anthony Edwards a lui pris feu offensivement (38 pts, 9 rbds, 7 asts à 15/25) avec une overtime de haut niveau, dans une rencontre où KAT n'a pas du tout pesé (7 pts et une expulsion en prolongation).

ANT EDWARDS OT TAKEOVER 🚨 pic.twitter.com/ua6b7gkYjY — NBA TV (@NBATV) November 7, 2023

- En back to back, les Spurs ont pris un raz-de-marée chez les Pacers en encaissant 152 points. Victor Wembanyama a découvert les "charmes" des deux matches en 24 heures et n'a pu peser que très modérément sur cette partie : 13 points, 10 rebonds, 2 contres à 3/12.

- Dallas continue son très bon début de saison. Les Mavs ont renversé le Magic à Orlando après un début de partie très poussif. Menés de 15 points, comme la veille, les Texans ont à nouveau effacé leur déficit, sous l'impulsion de Luka Doncic (12 de ses 29 pts dans le 4e QT après une blessure à la tête)n Kyrie Irving et Tim Hardaway Jr (21 pts tous les deux) notamment. Défensivement, Dallas a serré la vis après le repos, en forçant Orlando à shooter à 34.

- Les Warriors n'ont pas éprouvé de difficultés face à Detroit, qui devait se passer de 6 joueurs malades ou blessés. Stephen Curry (34 pts) et Chris Paul (17 pts, 6 asts) ont été au-dessus du lot. Killian Hayes était titulaire et a été bon pour les Pistons. Le Français a fini avec 21 points, 7 passes, 4 rebonds, 1 interception et 1 contre à 8/12, dont 3/4 à 3 points.

- Après trois défaites de suite, les Bulls ont retrouvé le chemin de la victoire à domicile contre le Jazz. Zach LaVine (24 pts) et DeMar DeRozan (21 pts) ont montré la voie.

- Agressifs d'entrée de jeu, les Rockets se sont payés les Kings dans une victoire facile. Alperen Sengun (17 pts, 12 rbs, 8 asts) et Jalen Green (23 pts) ont été les Texans les plus en vue.

- Après deux défaite de suite, OKC a repris la main à domicile contre Atlanta, en suivant son leader Shai Gilgeous-Alexander (30 pts). De retour après un match de convalescence, le Canadien a remis le Thunder sur les rails, aidé par Jalen Williams (21 pts), Lu Dort (19 pts) et Chet Holmgren (16 pts, 12 rbds, 3 blks), maladroit (3/14) mais toujours impactant.