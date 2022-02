Les résultats de la nuit en NBA

Sixers @ Bulls : 119-108

Pistons @ Wolves : 105-118

Nets @ Nuggets : 104-124

Pacers @ Cavs : 85-98

Celtics @ Magic : 116-83

Hawks @ Mavs : 94-103

Pelicans @ Rockets : 120-107

Bucks @ Clippers : 137-113

Caris LeVert débarque à Cleveland, Rubio aux Pacers

Joel Embiid et DeMar DeRozan se sont livrés le duel le plus féroce du weekend. Dans l'un des chocs de l'Est entre Philadelphie et Chicago, les Sixers ont pris le dessus grâce à leur franchise player, inarrêtable du début à la fin pour finir avec 40 points, 10 rebonds, 3 passes et 2 contres. Il fallait bien un Embiid de gala pour répondre à DeRozan et au coup de chaud des Bulls pour effacer leurs 17 points de retard en début de 4e quart-temps.

Le roi du midrange a claqué 45 points, 9 rebonds et 7 passes à 18/30, confirmant un peu plus pour quelle raison il était titulaire au All-Star Game et leader de l'une des meilleures équipes de l'Est.

Joel Embiid & DeMar DeRozan battled for all 4 quarters as they both dropped 40+ points in the @sixers win!@DeMar_DeRozan: 45 PTS, 9 REB, 7 AST@JoelEmbiid: 40 PTS, 10 REB, 2 BLK pic.twitter.com/tUf1g0s6JD — NBA (@NBA) February 7, 2022

Le grand 8 vertigineux des Nets

- Les Nets sont officiellement passés du mauvais côté de la barrière. Brooklyn est désormais une équipe de play-in, après sa 8e défaite de suite sur le parquet des Nuggets. Après une première mi-temps champagne entre deux équipes pas particulièrement intéressées à l'idée de défendre leur cercle (76-75 à la pause...), les Nuggets ont serré la vis et confié leur sort, comme toujours, à Nikola Jokic.

Le MVP 2021 a enregistré son 14e triple-double de la saison en compilant 27 points, 12 rebonds et 10 passes. Sa montée en pression a coïncidé avec la remontée de Denver dans le 3e quart-temps, jusqu'à l'extinction des Nets.

En l'absence de James Harden, dont on ne sait pas s'il boude où s'il est vraiment diminué, Kyrie Irving a fait de son mieux avec 27 points et 11 passes. L'aide du rookie Cam Thomas (20 pts) s'est avérée insuffisante.

Nikola Jokic makes triple-doubles look easy with his league-leading 14th triple-double of the season in the @nuggets win! #MileHighBasketball ✅ 27 PTS (12-15 FGM)

✅ 12 REB,

✅ 10 AST

✅ 2 STL pic.twitter.com/hWg5vh1XRW — NBA (@NBA) February 7, 2022

Débuts prometteurs mais perdants pour Powell

- Norman Powell n'a pas chômé pour ses débuts avec les Clippers. A peine arrivé dans son état natal, l'ancien joueur des Blazers a inscrit 28 points en sortie de banc pour les Clippers. Malheureusement, ces derniers sont tombés sur un os appelé Milwaukee Bucks.

Les champions en titre ont maîtrisé leur sujet avec Giannis Antetokounmpo (28 points, 10 rebonds, 5 passes) et ses lieutenants particulièrement en jambes, à l'image de Jrue Holiday (27 pts, 13 pds) ou Bobby Portis (28 pts), en feu en ce moment.

Nicolas Batum n'a joué que 16 minutes sans éclat, Ty Lue laissant notamment la nouvelle recrue Robert Covington se faire la main avec 13 points en 23 minutes.

The newest @LAClippers Norman Powell (26 PTS) & Robert Covington connect to cut in to the lead! Live on NBA TV pic.twitter.com/KG0ODlvIGf — NBA (@NBA) February 7, 2022

Minnesota enchaine, Killian Hayes intéressant

- Les Wolves continuent de faire le job tranquillement, dans une agréable discrétion. Minnesota a signé une quatrième victoire de suite lors de la venue des Pistons dans les Twin Cities. Le banc de Chris Finch a été très productif, notamment Malik Beasley (20 pts), pour épauler le tandem Karl-Anthony Towns (24 pts, 12 rbds) - D'Angelo Russell (22 pts, 8 pds).

En sortie de banc, Killian Hayes a été intéressant pour Detroit, avec 10 points, 8 passes, 3 rebonds, 1 interception et 1 contre en 24 minutes à 5/7. Le Français a notamment claqué ce joli tomar.

- Juste après s'être échangé Caris LeVert, Ricky Rubio et des futurs picks, les Cavs et les Pacers se retrouvaient dans l'Ohio. Cleveland a assumé son nouveau statut, non sans suer. Menés de 20 points, les joueurs de JB Bickerstaff ont renversé la situation grâce à deux hommes en particulier, auteur de 19 des 25 points du run (25-3) décisif dans le 4e quart-temps : Cedi Osman (22 pts) et Kevin Love (19 pts).

The @cavs overcame a 20 point deficit with some excellent play in the 4th quarter, including a 22-3 run and 18 points by Cedi Osman! #LetEmKnow@cediosman: 22 PTS, 5 AST, 4 3PM@kevinlove: 19 PTS, 7 REB, 5 AST, 2 STL pic.twitter.com/z8HWputU5O — NBA (@NBA) February 7, 2022

- Boston n'a fait qu'une bouchée d'Orlando en s'appuyant sur sa défense. Le Magic a été limité à 83 points et a shooté à 35.8%. Jaylen Brown a mené la danse avec 26 points.

Dallas gère les fautes, Luka en 3D

- Malgré le problème de fautes de Luka Doncic, qui a pris sa 5e en fin de 3e quart-temps), les Mavs ont dominé Atlanta et constamment conservé l'avantage créé en début de match. Doncic a gardé sa lucidité pour poser un triple-double (18 pts, 11 pds, 10 rbds), avec l'aide de Jalen Brunson (22 pts), lui aussi gêné par les fautes.

Jalen Brunson & Luka Doncic overcame foul trouble to power the @dallasmavs to victory! #MFFL@luka7doncic: 18 PTS, 10 REB, 11 AST@jalenbrunson1: 22 PTS, 5 REB, 5 AST, 4 3PM pic.twitter.com/xT59NeiLvY — NBA (@NBA) February 7, 2022

- Mine de rien, malgré leur entame de saison cataclysmique et le flou autour de Zion Williamson, les Pelicans sont 10e de la Conférence Ouest à l'heure qu'il est et virtuellement qualifiés pour le play-in tournament. Ils doivent cette bonne nouvelle à Brandon Ingram, dont le niveau All-Star s'est réaffirmé cette nuit sur le parquet de Houston.

L'ancien Laker a compilé 33 points et 12 passes (son record en NBA) avec un troisième quart-temps de haut niveau et l'aide de Jaxson Hayes (21 pts) notamment pour venir à bout des Rockets.

On rappelle que New Orleans a débuté la saison avec 1 victoire et 12 défaites...