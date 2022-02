Caris LeVert débarque à Cleveland, Rubio aux Pacers

Les Cavs étaient déjà bons et ils vont pouvoir viser encore plus haut avec l'arrivée de Caris LeVert, tradé par Indiana.

Les Cavs et les Pacers ont choisi un drôle de moment pour passer à l'action avant la deadline. Quelques heures avant de s'affronter dans l'Ohio, Cleveland et Indiana ont réalisé un trade : Caris LeVert, que l'on savait sur le départ, rejoint son état natal et la prometteuse équipe des Cavs, membre du top 5 à l'Est.

Dans le sens inverse, Ricky Rubio, blessé jusqu'à la fin de la saison à cause d'une grave blessure au genou, sert de monnaie d'échange en tant que contrat expirant. Ce que recherchaient les Pacers, c'était évidemment des atouts pour les prochaines Draft. Kevin Pritchard est parvenu à récupérer un 1er tour 2022 (s'il est hors loterie), un 2e tour 2022 (via Houston), ainsi qu'un 2e tour 2027 (via le Jazz). En plus de LeVert, Cleveland hérite aussi d'un 2e tour 2022 (via Miami).

Le coup semble magnifique pour les Cavs, qui vont pouvoir associer Caris LeVert à Darius Garland au sein de leur backcourt, pour lui faire intégrer le noyau dur du roster de JB Bickerstaff. LeVert tournait à 18.7 points de moyenne à 44.7% cette saison dans l'Indiana. Pour rappel, il n'avait pas pu jouer d'emblée à son arrivée aux Pacers la saison passée en raison d'une tumeur détectée lors de sa visite médicale et heureusement opérée avec succès.

Les manoeuvres ne sont peut-être pas finies pour Indiana, qui cherche toujours de bons deals pour Myles Turner et Domantas Sabonis.