Les coaches NBA ont fait leur choix. Les remplaçants pour le All-Star Game 2022 ont été annoncés jeudi soir, avec deux petits nouveaux. Pour les joueurs issus de l'Est - tout le monde sera réparti ensuite lors d'une Draft entre LeBron James et Kevin Durant - Fred VanVleet et Darius Garland vont ainsi fêter leur première sélection le 20 février prochain.

VanVleet, seulement le 4e joueur non-drafté à devenir All-Star à l'ère moderne, recueille les fruits d'une saison de haut niveau avec Toronto, pleine de leadership et d'adresse. Il y a 3 ans, l'ancien meneur de Wichita State n'était qu'un valeureux remplaçant dont personne n'imaginait qu'il pouvait tutoyer les stars de la ligue.

Après le départ de Kawhi Leonard, puis celui de Kyle Lowry, Fred VanVleet a changé de dimension, du haut de son mètre 80. Cette saison, il tourne à 21.7 points et 7 passes de moyenne avec les Raptors.

Darius Garland vivra lui l'événement devant son public de Cleveland, forcément extatique de pouvoir fêter le retour de l'un de siens au All-Star Game, sans que celui-ci ne soit nommé LeBron James. Le meneur de 22 ans et sa progression sont directement à l'origine de la montée en puissance des Cavs dans la Conférence Est.

Avec près de 20 points et 8 passes de moyenne, mais aussi un jeu spectaculaire et efficace, Garland a mérité sa sélection.

All-Star Game : Klay vs Booker à 3 pts, Jalen Green favori du Dunk Contest ?

Pour le reste, la petite surprise à l'Est vient peut-être de la présence de Khris Middleton, moins en verve cette année avec Milwaukee. Il figure dans la liste en compagnie de Jimmy Butler (Miami), Zach LaVine (Chicago), James Harden (Brooklyn) et Jayson Tatum (Boston).

A l'Ouest, on sait déjà que Draymond Green sera forfait pour le All-Star Game et devra être remplacé par un joueur choisi par Adam Silver. Dans le choix des coaches, Green était accompagné par Rudy Gobert et Donovan Mitchell (Utah), Karl-Anthony Towns (Minnesota), Luka Doncic (Dallas), Chris Paul et Devin Booker (Phoenix).

On récapitule donc.

Les titulaires issus de l'Ouest : Stephen Curry (Golden State), Ja Morant (Memphis), Andrew Wiggins (Golden State), LeBron James (Los Angeles) et Nikola Jokic.

Les remplaçants issus de l'Ouest : Chris Paul, Devin Booker (Phoenix), Luka Doncic (Dallas), Donovan Mitchell, Rudy Gobert (Utah), Karl-Anthony Towns (Minnesota) et Draymond Green (bientôt remplacé.

Les titulaires issus de l'Est : Trae Young (Atlanta), DeMar DeRozan (Chicago), Kevin Durant (Brooklyn), Giannis Antetokounmpo (Milwaukee), Joel Embiid (Philadelphie).

Les remplaçants issus de l'Est : James Harden (Brooklyn), Jimmy Butler (Miami), Fred VanVleet (Toronto), Darius Garland (Cleveland), Khris Middleton (Milwaukee), Jayson Tatum (Boston), Zach LaVine (Chicago).