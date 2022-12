Les résultats de la nuit en NBA

Kings @ Sixers : 103-123

Warriors @ Bucks : 111-128

Suns @ Rockets : 97-111

Pelicans @ Jazz : 100-121

Celtics @ Lakers : 122-118, après prolongation

Podcast #68 : Zion Williamson et les Pelicans sèment la terreur

- Les Celtics se sont fait peur, mais ils ont retrouvé leurs esprits au bon moment pour remporter le classique de la NBA. Boston menait de 20 points en deuxième mi-temps avant de s'effondrer et de laisser les Lakers virer en tête sous les coups de LeBron James (33 pts), Anthony Davis (37 pts) et Russell Westbrook (20 pts). Davis aurait pu plier l'affaire à 28 secondes de la fin, mais ses deux lancers francs manqués ont offert la possibilité aux C's d'aller en prolongation après avoir à leur tour comblé un déficit de 13 points.

Là, Jayson Tatum (44 pts), Marcus Smart (18 pts) et surtout Jaylen Brown (5 de ses 25 pts en overtime) ont oeuvré pour éviter à leur équipe une première série de trois défaites en NBA cette saison.

Step up. Knock it down! Jaylen Brown in CrunchTime for the @celtics! pic.twitter.com/TVrEZwEvd3 — NBA (@NBA) December 14, 2022

Si Russell Westbrook a été plutôt bon, impossible de ne pas pointer du doigt les trois tirs ouverts qu'il a pris et manqué durant la prolongation.

L'affrontement a été de belle facture et, malgré la défaite, les Lakers peuvent dire qu'ils ont fait mieux que tenir tête à la meilleure équipe NBA cette saison.

- Le road trip des Kings à l'Est pique un peu, pour le moment. Sacramento a été battu pour la 3e fois en 4 matches sur le parquet des Sixers, après avoir vécu un calvaire en première mi-temps. Philadelphie a passé 80 points sur les deux premiers quart-temps et on a bien cru que l'addition allait être terriblement salée. Joel Embiid (31 pts), James Harden (21 pts, 15 pds) et leurs coéquipiers ont calmé le jeu après le repos, mais les Sixers se sont tout de même tranquillement imposés sans avoir à puiser dans leurs réserves.

C'est la cinquième fois de suite que Joel Embiid claque 30 points et on voit bien que le Camerounais a envie de revoir son nom dans la liste des prétendants pour le MVP...

Joel Embiid dropped 30+ points for the 5th straight game to lead the @sixers to their 3rd straight win! #BrotherlyLove 🔥 @JoelEmbiid: 31 PTS (10/16 FGM), 7 REB pic.twitter.com/LrCrsZ3Ie4 — NBA (@NBA) December 14, 2022

- Les Warriors, eux, ne savent pas voyager tout court. Golden State a été nettement dominé à Milwaukee et affiche désormais un bilan de 2-12 à l'extérieur...

Giannis Antetokounmpo (30 pts) et la machine à double-doubles Bobby "Crazy Eyes" Portis (25 pts, 11 rbds) ont fait le gros du boulot pendant que les Californiens shootaient à tort et à travers - surtout à travers - en ce qui concerne les Splash Bros and Nephew. Stephen Curry, Klay Thompson et Jordan Poole ont ainsi tiré à... 18/50 en cumulé.

- La période est difficile pour les Suns, auxquels il semblerait vraiment que l'on ait porté la poisse depuis notre podcast centré sur eux. Phoenix a pris une rouste à Houston (!) et concédé une cinquième défaite de suite. Certes, Devin Booker n'était à nouveau pas là, mais ça ne peut pas justifier le fait de n'avoir jamais été dans le coup contre l'une des équipes les moins intéressées par la gagne de toute la NBA. Les Rockets ont compté jusqu'à 23 points d'avance et ont passé une soirée très tranquille, grâce notamment à Jalen Green (26 pts) et Kevin Porter Jr (18 pts).

Il y avait tout de même un supplément d'âme côté texan, avec le retour de Stephen Silas, endeuillé par le décès de son père, le Hall of Famer Paul Silas.

- Dans la famille des équipes auxquelles on a peut-être porté la poissé en les encensant dans un podcast, on demande les Pelicans. Les nouveaux leaders de l'Ouest ont vu leur belle série de victoires s'arrêter à 7. C'est le Jazz, visiblement décidé à remonter la pente et à ne pas se laisser glisser vers la zone de crédibilité wembanyamesque, qui a stoppé NOLA.

Malik Beasley (21 pts), Lauri Markkanen (19 pts) et Nickeil Alexander-Walker (19 pts, 6 pds) ont été les plus tranchants pour Utah, qui revient à portée de tir de la 5e place grâce à ce succès.

Zion Williamson (26 pts, 9 rbds, 5 pds) a été dans la lignée de ses dernières sorties en seulement 26 minutes de jeu, mais le draggster des Pels était un peu trop seul ce coup-ci...