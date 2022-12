Podcast #68 : Zion Williamson et les Pelicans sèment la terreur

L'épisode hebdomadaire du podcast est servi ! On y évoque les New Orleans Pelicans et le terrible Zion Williamson.

Nouvelle semaine, nouveau podcast ! Avec ce mardi un zoom sur les New Orleans Pelicans, premiers à l'Ouest et équipe qui monte en puissance sous l'impulsion de Zion Williamson. Alors, faut-il considérer la franchise de Louisiane comme un candidat légitime au titre dès cette saison ?

Théophile Haumesser, Shaï Mamou et Antoine Pimmel de la rédaction de BasketSession et du Mook REVERSE vous proposent ce nouvel épisode. Merci de nous suivre et d'être fidèles au rendez-vous toutes les semaines ! N'hésitez pas à réagir, commenter, partager et liker l'émission sur YouTube ou sur la plateforme sur laquelle vous nous écoutez.

00:00 - Intro

00:25 - Présentation de l'album Plus Haut que la Tour Eiffel de Kohndo

01:20 - Présentation du livre "Les 50 Stars NBA 2023" d'Elvis Roquand

02:20 - Les Pelicans cartonnent, vraie surprise ou pas ?

05:20 - Zion est redevenu Zion

22:32 - L'équipe que personne ne veut croiser en playoffs

33:11 - L'impact de Willie Green et de Teresa Weatherspoon

36:08 - Les Pelicans sont-ils d'authentiques contenders ?

47:28 - L'incroyable changement de trajectoire de New Orleans

54:28 - Outro

Pourquoi NOLA est déjà un prétendant au titre