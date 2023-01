Les résultats de la nuit en NBA

Bucks @ Heat : 95-111

Celtics @ Hornets : 122-106

Grizzlies @ Pacers : 130-112

Hawks @ Raptors : 114-103

Cavs @ Wolves : 102-110

Sixers @ Jazz : 118-117

Mavs @ Blazers : 119-136

- Ja Morant a marqué les esprits cette nuit. Pas tellement pour un carton au scoring, même si le meneur des Grizzlies a fini en double-double (23 pts, 10 pds) lors de la facile victoire de son équipe sur le parquet des Pacers. Mais pour son dunk terrifiant sur Jalen Smith dans le 3e quart-temps.

OH MY GOODNESS JA MORANT 😱 DUNK OF THE YEAR CANDIDATE pic.twitter.com/OQsyR28lKj — NBA (@NBA) January 15, 2023

Morant a reconnu qu'il s'agissait de son plus beau dunk en NBA à ce jour. Ah, et il y a aussi eu ce contre de l'espace, d'abord sifflé en contre illégal, puis revisionné et inversé à la vidéo.

JA MORANT ARE YOU SERIOUS?? 😱 GOALTENDING WAS REVERSED. WHAT A BLOCK. 📲 https://t.co/1pomQZMAZK pic.twitter.com/FZwtlX6bUT — NBA (@NBA) January 15, 2023

Il s'agit de la 9e victoire de suite pour Memphis, toujours co-leader de l'Ouest avec les Nuggets.

- Encore privés de Giannis Antetokounmpo, les Bucks ont à nouveau perdu face à Miami. Le Heat s'était déjà payé Milwaukee deux jours plus tôt et a profité de l'aubaine. Gabe Vincent (27 pts) aime décidément beaucoup affronter les Bucks. L'international nigérian a été aidé par Bam Adebayo (20 pts, 13 rbds), Victor Oladipo (20 pts) et Jimmy Butler (16 pts) pour établir cette victoire sans appel, la troisième de rang, qui ramène la troupe d'Erik Spoelstra aux portes du top 6.

- Boston a mis une bonne mi-temps à se mettre en route face à Charlotte, mais le rouleau compresseur des Celtics a finalement pu opérer. En l'absence de Jaylen Brown, Malcolm Brogdon (30 pts) a tenu à merveille le rôle de deuxième lame derrière Jayson Tatum (34 pts) pour permettre aux siens de signer une sixième victoire consécutive. LaMelo Ball (31 pts, 9 pds, 7 rbds) a fait de son mieux, mais les Hornets ont perdu 7 de leurs 8 derniers matches et sont plus que jamais dans la Wembanyama Race.

- Le Jazz a failli réussi un hold-up de qualité face aux Sixers. Alors qu'ils étaient à -17 à la fin du 1er quart-temps et ont couru après le score pendant tout le match, les joueurs de Will Hardy ont cravaché et pris les devants à 33 secondes de la fin. C'est le moment choisi par Joel Embiid (30 pts) pour se montrer clutch. Le Camerounais a rentré un fadeaway à 5 secondes de la fin pour éviter à Philadelphie un accident industriel. Avant ça, James Harden (31 pts, 11 pds) avait tenu la baraque dans le 4e quart-temps. Jordan Clarkson (38 pts) a fait de gros dégâts du côté d'Utah.

- Portland a mis fin à sa série de 5 défaites consécutives. Pour ce faire, les Blazers ont dû montrer leur meilleur visage contre Dallas et ils y sont parvenus. Maintenir Luka Doncic à 15 points (son plus petit total de la saison) et pousser Jason Kidd à vider son banc dans le 4e quart-temps est un vrai accomplissement. Il a fallu avant ça que Portland creuse l'écart grâce à Damian Lillard (36 pts, 10 pds) et Jusuf Nurkic (22 pts, 11 rbds) notamment.

Frank Ntilikina a joué 22 minutes pour 7 points, 1 rebond et 1 interception.

- Il y a du mieux à Atlanta ces derniers jours. Les Hawks l'ont emporté pour la troisième fois en quatre matches cette nuit à Toronto, sans jamais avoir été menés au score. Dans le sillage de Trae Young (29 pts) et Dejounte Murray (27 pts), ils ont disposé des Raptors sans avoir à passer par un game winner de dernière minute de John Collins comme contre Indiana la veille.

- Les Wolves ont été surprenants contre Cleveland. Rapidement privés de Rudy Gobert (touché à l'aine), les hommes de Chris Finch ont inscrit 110 points contre l'une des meilleures défenses NBA et remporté le match. Il y a certes eu les 26 points d'Anthony Edwards, mas aussi et surtout les 56 points du banc de Minnesota, emmené Naz Reid (17 pts), Jalen Nowell (16 pts) et Luka Garza (9 pts).

Avec ce succès les Wolves grimpent au 6e rang à l'Ouest et, faute de pratiquer le basket le plus rassurant de la ligue, sont plus que jamais dans la course à une qualification directe pour le 1er tour des playoffs.