Les résultats de la nuit en NBA

Magic @ Hornets : 119-113

Cavs @ Pacers : 122-103

Sixers @ Knicks : 97-108

Raptors @ Grizzlies : 106-103

Nuggets @ Wolves : 98-128

Kings @ Pelicans : 104-136

Kyrie Irving envoyé à Dallas !

- Evan Fournier a rejoué, hallelujah ! Le Français a contribué à la victoire des Knicks au Garden contre Philadelphie dimanche soir. Evan est sorti du banc pour apporter 17 points, en profitant de la mise au repos de certains joueurs, notamment RJ Barrett, et a été dans tous les bons coups.

IN HIS BAGUETTE. @EvanFourmizz finished the night with a season high 17 PTS 📊 pic.twitter.com/OoGLQO2iNC — NEW YORK KNICKS (@nyknicks) February 6, 2023



Menés de 21 points par Joel Embiid (31 pts, 14 rbds) et consorts, les hommes de Tom Thibodeau se sont repris, tractés par Julius Randle (24 pts, 9 rbds, 7 pds) et Jalen Brunson (21 pts). Les Sixers restaients sur 9 victoires en 10 matches.

- Memphis a du mal en ce moment. Les Grizzlies ont à nouveau perdu à domicile, cette fois contre Toronto, après avoir semblé en contrôle du match et compté jusqu'à 15 points d'avance. En l'absence de Ja Morant, touché au poignet, les joueurs de Taylor Jenkins ont manqué de mordant et de sang froid dans le money time. Jaren Jackson Jr a eu l'occasion d'égaliser à 3 points à 5 secondes de la fin, sans succès. Scottie Barnes, lui, a inscrit 13 de ses 16 points dans le 4e quart-temps, dont deux lancers précieux.

- Denver a clairement bazardé son match contre les Wolves en back to back. Nikola Jokic, Jamal Murray et Aaron Gordon avaient tous été mis au repos et le résultat ne faisait aucun doute. Minnesota a largement dominé, avec 16 points et 8 rebonds en 18 minutes pour Rudy Gobert. C'est la 7e victoire en 10 matches pour les Wolves.

- Les Cavs n'ont éprouvé aucune difficulté face aux Pacers. Les cinq titulaires de JB Bickerstaff ont tous inscrit au moins 10 points et Cleveland n'a jamais été trop contrarié par la défense d'Indiana (52%). Darius Garland (24 pts), local de l'étape et Isaac Okoro (20 pts) sont les meilleurs marqueurs du jour pour la franchise de l'Ohio.

- Avec un peu plus d'adresse sur la ligne, les Hornets auraient sans doute battu Orlando. Le Magic a eu le bonheur de voir Charlotte manquer 8 de ses 9 lancers dans le dernier quart-temps et 12 de ses 23 du soir. Malgré les 33 points de LaMelo Ball et la maladresse de Paolo Banchero (6/20, mais 22 pts, 10 rbds et 5 pds), ce sont bien les Floridiens qui se sont imposés.

- Même sans Brandon Ingram, Zion Williamson et Jonas Valanciunas, les Pelicans ont retrouvé du poil de la bête. Après avoir mis fin à leur vilaine série de défaites, ils ont enchainé à domicile en explosant Sacramento, incapable de défendre comme il se doit. Les Kings ont pris 136 points dans les dents et le record personnel en NBA de Troy Murphy (30 pts)