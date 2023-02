Ca n'a pas traîné ! Deux jours après avoir demandé son trade, Kyrie Irving a déjà été exaucé. Les Nets n'avaient vraiment plus envie de devoir gérer les états d'âme et les changements d'humeur et d'avis de leur meneur. Direction Dallas pour Kyrie, échangé dimanche contre Spencer Dinwiddie, Dorian Finney-Smith, un 1er tour de Draft et plusieurs 2e tours, d'après Adrian Wojnarowski d'ESPN.

En fin de contrat au terme de la saison, Kyrie Irving ne pouvait décemment pas rapporter beaucoup plus à Brooklyn compte-tenu de son profil et du fait qu'il recherche, a priori, un contrat de 3 ou 4 ans. On pensait les Lakers en pole position et les Clippers en embuscade. Ce sont finalement les Mavs qui ont décidé de passer à l'action et d'offrir un partenaire offensif de grand talent à Luka Doncic, ne serait-ce que l'espace de quelques mois.

S'il est déterminé à jouer et à montrer ce qu'il vaut, Kyrie peut être une excellente recrue pour Dallas. Mais on a malheureusement pris l'habitude que ses immenses qualités soient constamment éclipsées par... le reste.

Pour Brooklyn, on attend maintenant de connaître la réaction de Kevin Durant. C'est avec Kyrie Irving qu'il avait lancé le projet chez les Nets et malgré les errements de son ami, "KD" l'a soutenu, au point de lui aussi vouloir partir il y a quelques mois.

D'après Chris Haynes de Yahoo Sports, les Suns sont prêts à tenter leur chance auprès des Nets si Durant s'avérait disponible avant la deadline de jeudi...

Kyrie Irving envoyé à Dallas !