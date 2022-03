Les résultats de la nuit en NBA

Knicks @ Hornets : 121-106

Hawks @ Pistons : 101-122

Kings @ Pacers : 110-109

Jazz @ Celtics : 97-125

Warriors @ Heat : 118-104

Nets @ Grizzlies : 120-132

Suns @ Wolves : 125-116

Magic @ Thunder : 102-118

Rockets @ Mavs : 91-110

Sixers @ Lakers : 126-121

Spurs @ Blazers : 133-96

- Le Heat a beau être toujours leader de l'Est, tout n'est pas rose dans le groupe. Battu à domicile par des Warriors pourtant privés de Stephen Curry et pas dans leur meilleure forme non plus, Miami tire la langue et les esprits s'échauffent. Jimmy Butler et Udonis Haslem ont dû être séparés sur le banc et Erik Spoelstra, visiblement agacé par la situation, a lancé sa tablette devant Butler...

Les Floridiens n'ont pas su contenir Jordan Poole (30 pts), Moses Moody et Jonathan Kuminga (22 pts chacun).

- Boston continue de jouer comme dans un rêve et le Jazz en a fait les frais. Les Celtics se sont très largement imposés à domicile pour une cinquième victoire de suite, notamment grâce à une grosse entame et à la régularité du tandem Jayson Tatum (26 pts) - Jaylen Brown (26 pts) et au sens de la passe de Marcus Smart (13 assists, son record en NBA).

Rudy Gobert (14 pts, 11 rbds) et les siens sont restés tétanisés pendant tout le match ou presque.

Les Celtics ne sont plus qu'à 1.5 victoire de la tête de l'Est, à égalité avec Milwaukee et Philadelphie.

- Les Sixers, justement, ont eux aussi profité de la défaillance de Miami pour se rapprocher au classement. Face à des Lakers sans LeBron James, laissé au repos, Philadelphie a eu plus de mal que prévu, notamment à cause de l'efficacité de Dwight Howard (24 pts) et Malik Monk (23 pts). Emmenés par Joel Embiid (30 pts, 10 rbds), James Harden (24 pts) et Tyrese Maxey (21 pts), les hommes de Doc Rivers ont finalement pris le dessus.

@JoelEmbiid does it on both ends in the @sixers win! 30 points

10 rebounds

3 steals

3 blocks pic.twitter.com/0zWHncuWFe — NBA (@NBA) March 24, 2022

- Pendant que les Lakers s'inclinaient pour la 11e fois en 15 matches, les Spurs se sont dit que revenir à deux victoires d'eux (et à 1.5 des Pelicans) n'était pas une mauvaise idée. Les Texans se sont facilement imposés devant Portland, en partie grâce au duo Dejounte Murray (28 pts) - Keldon Johnson (26 pts).

- Memphis a conforté sa 2e place à l'Ouest en se payant les Nets. Brooklyn avait pourtant Kevin Durant ET Kyrie Irving, match loin de New York oblige. Les deux stars de l'équipe étaient en plus en jambes, avec 43 points pour Kyrie et 35 pointds, 11 rebonds et 8 passes pour KD.

Il a fallu que Desmond Bane (23 pts, dont 9 de suite dans le 4e quart-temps), De'Anthony Melton (23 pts) et Dillon Brooks (21 pts) haussent le ton en l'absence de Ja Morant, de nouveau laissé au repos.

- Dallas est revenu à égalité avec Utah dans la course à la 4e place. Les Mavs, qui ont pourtant joué sans Luka Doncic, au repos, ont disposé des Rockets dans un derby texan. Grâce à une bonne 2e mi-temps et aux efforts de Spencer Dinwiddie (26 pts) et Jalen Brunson (28 pts), les Mavs ont réussi une très belle opération.

- Toujours sans Chris Paul, Phoenix n'a pas baissé de pied et a renversé les Wolves dans le dernier quart-temps. Deandre Ayton a battu son record de points en carrière (35, avec 14 rebonds) et Devin Booker a inscrit 22 de ses 28 points en 2e mi-temps.

Encore une victoire et les Suns seront assurés d'avoir l'avantage du terrain jusqu'à la fin des playoffs.

- Evan Fournier a ajouté 4 paniers à trois points à sa collection, pour décrocher le record de paniers primés sur une saison sous le maillot des Knicks en NBA. Le Français a inscrit 12 points et donné 7 passes lors de la victoire des Knicks sur le parquet de Charlotte, pour finalement dépasser John Starks avec 218 paniers. Une jolie bouffée d'air pour l'arrière des Bleus dans cette première saison compliquée à New York.

New York a mis fin à la série de 5 victoires consécutives des Hornets, notamment grâce aux 30 points de RJ Barrett et au double-double d'Obi Toppin (18 pts, 11 rbds).

- Atlanta a peut-être un peu trop célébré le show de Trae Young au Garden la veille. Les Hawks ont été défaits à Detroit et ont du coup manqué l'occasion de revenir à bilan égal avec Charlotte à la 9e place. Jeremi Grant (21 pts) et Cade Cunningham (17 pts, 8 pds) ont mené le bal.

Killian Hayes a été très bon en sortie de banc et a compilé 13 points, 8 rebonds, 5 passes et 1 interception à 5/9 en 33 minutes.

- Damian Jones a offert la victoire à Sacramento contre Indiana à 0.2 seconde de la fin en suivant bien un tir de Trey Lyles.

DAMIAN JONES WITH THE GO AHEAD SCORE pic.twitter.com/jjq8oR1Z1M — Kings on NBCS (@NBCSKings) March 24, 2022

- Les Français étaient plutôt à la fête cette nuit, en témoigne la très belle entrée de Théo Maledon avec OKC, victorieux d'Orlando. L'ancien joueur de l'ASVEL a compilé 25 points, 6 passes, 4 rebonds, 1 interception et 1 contre en 32 minutes, à 9/13. Olivier Sarr a lui participé à la fête pendant 19 minutes, avec 8 points, 2 rebonds, 2 passes et 1 interception à la clé.

Le troisième larron d'OKC, Jaylen Hoard, a lui de nouveau brillé en G-League avec l'OKC Blue, signant encore un double-double (16 points, 10 rebonds, 2 passes) au poste de pivot, malgré la défaite de son équipe contre les Stockton Kings.